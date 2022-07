Emanato l’ergastolo a carico di Letizia Spatola e Salvatore Blanco per l’omicidio di Evan Lo Piccolo, il bambino di 21 mesi ucciso il 17 agosto 2020. I giudici della Corte di Assise di Siracura hanno appena emesso una sentenza che si aspettava da tempo.

Omicidio Evan Lo Piccolo: il caso

L’accusa non lascia spazio a troppe interpretazioni, dalle prove è emerso che la madre e il suo compagno picchiassero ripetutamente il bambino. Un’abitudine che ebbe fine quel giorno del 17 agosto. L’omicidio di Evan Lo Piccolo è avvenuto a Modica; il vano tentativo di salvarlo in ospedale, giunto in condizioni molto gravi, è stato vano.

La madre stessa chiamò l’ambulanza, ma la salute del piccolo versava già in condizioni disperate: il suo corpo era pieno di lividi.

Morì poco dopo. La richiesta da parte della procura di Siracura era quella del carcere a vita sia per Letizia Spatola, che si trovava agli arresti domiciliari, che per il compagno Salvatore Blanco, già detenuto in carcere.

Omicidio Evan Lo Piccolo: l’accusa

La difesa di Letizia Spatola cerca di porre l’accento sulle violenze subite dalla donna da parte del compagno. Per i magistrati, però, si tratta di dichiarazioni prive di fondamento.

Tutti e due, secondo l’accusa, sono responsabili dell’omicidio di Evan.

Sembra che Blanco non sopportasse sentire piangere il bambino e la madre, per evitare che intervenissero i servizi sociali, aveva nascosto tutto quello che avveniva tra le mura domestiche.

Il primo ad aver denunciato i possibili maltrattamenti che avvenivano in quella casa, era stato Stefano Lo Piccolo, il padre del bambino. Difeso dagli avvocati Federica Tartara e Loredana Calabrese aveva presentato un esposto alla Procura di Genova.