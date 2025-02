Il trionfo a Sanremo e la nuova fama

Olly, il giovane artista che ha conquistato il palco del Festival di Sanremo 2025, non riesce ancora a credere al suo incredibile successo. Ospite della nuova stagione di “Stasera c’è Cattelan…su Rai2”, ha condiviso le sue emozioni e le sfide che sta affrontando dopo la vittoria. Con un sorriso ironico, ha dichiarato: “Devo ancora capire cosa è successo, io sono una persona molto ironica e spero di far capire come sono”. La sua umiltà è palpabile, e nonostante la notorietà crescente, Olly rimane legato alle sue radici e ai suoi amici, che considera la sua vera fortuna.

Le incertezze sull’Eurovision

Un tema caldo è la sua possibile partecipazione all’Eurovision. Olly ha rivelato di essere in una fase di valutazione: “A maggio c’è il mio tour, sold out da tanto tempo. Con estremo rispetto so quanto è una cosa bella, importante e grande, ma ho delle date fissate in quel periodo”. La sua carriera musicale è al primo posto, e nonostante l’opportunità di esibirsi a livello internazionale, il tour rimane la sua priorità. Se dovesse rinunciare, il secondo classificato Lucio Corsi potrebbe prendere il suo posto, ma Olly sottolinea quanto sarebbe orgoglioso di rappresentare l’Italia.

Un artista semplice e autentico

Olly non è solo un vincitore, ma anche un ragazzo semplice con una formazione accademica in Economia e management d’impresa. La sua passione per il rugby e il legame con gli amici di sempre lo rendono un artista autentico. “Ho sempre avuto un enorme problema a celebrare i miei risultati. Loro mi hanno insegnato a essere più felice e più contento di quello che faccio”, ha affermato, evidenziando l’importanza delle relazioni nella sua vita. Con alcuni amici ha scelto di collaborare professionalmente, mentre con altri condivide momenti di celebrazione e gioia. Questo spirito di comunità è ciò che lo distingue nel panorama musicale italiano.