Si pensa che gli occhiali da sole siano un accessorio da indossare soltanto nei mesi estivi, ma in realtà non è così, perché si possono portare in diverse occasioni anche durante il resto dell’anno. Vediamo quale scegliere tra i vari modelli e anche le ultime tendenze in merito in base alla stagione autunnale per sfoggiarli con qualsiasi outfit.

Occhiali da sole da donna

Sono un accessorio da indossare tutto l’anno e non solo nei mesi estivi come protezione dal sole e dai suoi fortissimi raggi. Alcune donne li usano per mascherare le occhiaie o i segni del tempo oppure dopo i postumi di una notte brava, ma gli occhiali da sole da donna sono un accessorio che ha il suo fascino, oltre a essere di grande classe.

Alcuni li indossano anche per necessità, ma a prescindere dalla motivazione per cui si indossano sono un pezzo forte dell’outfit ed è impossibile farne a meno.

Ovviamente bisogna tenere conto di una serie di fattori al momento dell’acquisto e quale indossare in modo da portarli durante la stagione autunno-inverno.

Per chi ha intenzione di tenerli per lungo tempo e indossarli spesso, si consiglia di optare per dei modelli classici. Chi invece è sempre attento alle mode e alle ultime tendenze, sicuramente farà attenzione a scegliere il tipo di occhiale maggiormente adatto, magari optando per scelte un po’ estrose ed eccentriche.

Molto importante scegliere gli occhiali da sole da donna anche in base alla propria personalità e stile, oltre che viso in quanto alcuni di questi accessori si adattano anche a seconda della forma del volto. Un viso dalle forme squadrate può optare per degli occhiali da sole con lenti rotonde e viceversa. Si possono anche scegliere in base all’outfit in modo creare un completo unico nel suo genere.

Occhiali da sole da donna: trend autunnali

Chi l’ha detto che bisogna rinunciare agli occhiali da sole durante la stagione autunno-inverno? Non è affatto così e le ultime tendenze li propongono in diversi modelli in modo che ognuna possa portarli anche in questa stagione stando attenta alle mode e ai modelli maggiormente in voga da sfoggiare. Tra i modelli di tendenza, vi sono gli occhiali da sole degli Anni Settanta che tornano in voga.

Sono occhiali maxi, in stile oversize dalla montatura spessa, leggermente squadrati, tartarugati o con le lenti marroni. Per la stagione autunno-inverno, ci sono modelli alla moda e molto trendy con le montature bridge da indossare con i capi in pelle. Per questa stagione, non ci sono più i modelli a mascherina, ma si punta a un altro stile.

Infatti, per l’autunno e l’inverno prossimo si punta a occhiali da sole da donna con lenti quadrate in stile anni Sessanta, magari con lenti colorate marroni o total black a cominciare dalla montatura, quindi abbinabili con qualsiasi capo e abbigliamento. Il total black è un modello molto elegante e versatile da scegliere nella montatura che maggiormente si preferisce.

I modelli di occhiali da sole da aviatore come i Rayban sono perfetti per questo periodo, dal momento che coprono alla perfezione e si sposano molto bene con capi quali i beanie o gli stivaletti. Ci sono poi modelli esagonali dallo stile retrò o altri di forma rettangolare e molto sottili, sino a quelli dalle lenti squadrate e molto vintage. Il foliage autunnale ispira montature e lenti di colore marrone.

Occhiali da sole da donna Amazon

Per chi sta pensando di comprare degli occhiali da sole da donna per il periodo autunno-inverno, su Amazon si trovano vari modelli a ottimi prezzi e sconti. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare caratteristiche del prodotto. Qui sotto una classifica accompagnata da una descrizione dei tre migliori modelli tra quelli più apprezzati e desiderati dagli utenti online.

1)Polaroid occhiali da sole

Un modello di occhiale in linea con le tendenze autunnali dalle lenti tonde con frontale in policarbonato havana marrone dal finish opaco. Un modello moderno con le aste in policarbonato e lenti polarizzate in colore marrone perfetto per il periodo autunnale. Si trovano anche nel colore nero. In vendita con il 9%. Un prodotto Amazon’ s Choice.

2)Joopin occhiali da sole da donna

Un modello di occhiale dalle lenti polarizzate molto grandi oversize e in stile retrò vintage. Bloccano i raggi UV garantendo una ottima esperienza visiva. La montatura è in plastica di ottima qualità con cerniere in metallo rinforzato per una maggior durata. Hanno la cornice a farfalla. Si abbinano a qualsiasi abbigliamento quotidiano. Disponibili in vari colori: marrone, champagne, giallo, rosso, ecc. Hanno lo sconto del 35%.

3)Ralph Lauren occhiale da sole modello 5150

Una ottima idea per gli appassionati e per chi ama questo stilista. Sono occhiali da sole in acetato. Coniugano tradizione e innovazione, oltre a essere di ottima qualità. Leggeri e portabili, rifiniti molto ben con la lente non troppo scura in modo da rendere la giornata piacevole sia in giornate assolate che meno.

