Secondo indiscrezioni, approfittando dell’assenza di Wanda Nara (partita per alcuni giorni in compagnia della figlia), China Suarez e Mauro Icardi si sarebbero risentiti.

Wanda Nara: il marito e China Suarez

Sta succedendo di nuovo qualcosa tra Mauro Icardi e la top model Eugenia ‘China’ Suarez? Secondo indiscrezioni i due si sarebbero scritti nuovi messaggi dopo lo scandalo tradimento che ha investito il calciatore e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori ripercussioni.

Al momento Wanda Nara non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda e alcuni mesi fa, dopo lo scoppio dello scandalo, ha stupito tutti accettando di riprendere a casa con sé suo marito (che nel frattempo, per farsi perdonare, le avrebbe fatto regali ultracostosi).

Wanda Nara: lo scandalo e i retroscena

Secondo i rumor circolati negli ultimi mesi anche Wanda Nara avrebbe dato qualche gatta da pelare a Icardi, negli ultimi mesi: il calciatore avrebbe licenziato in tronco il bodyguard della moglie perché avrebbe scoperto alcuni messaggi osé che i due si sarebbero inviati.

Nonostante questo Wanda Nara continua a ostentare un rapporto pacifico con il calciatore e la ritrovata armonia in famiglia. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

In tanti tra i fan credono che la coppia abbia ormai le ore contate e molti si chiedono se Wanda Nara romperà ancora il silenzio in merito a ciò che è accaduto tra il calciatore e China Suarez.

“Era ovvio che si generasse tutto questo, ho già sperimentato separazioni con altre coppie.

Se non parli, iniziano a inventare. È stata colpa mia, perché prima di parlare con un’amica o con mia sorella ho caricato una storia. Sono sempre al telefono e la prima cosa che mi è venuta in mente è stata la guerra. Con Mauro ci siamo sempre mostrati tutto. Ho sempre controllato il cellulare e non ho mai trovato nulla. Abbiamo iniziato la nostra relazione da amici. Gli ho sempre detto tutto e lui tutto a me. I calciatori devono sapere che hanno il potere che qualsiasi loro messaggio o reazione faccia morire qualsiasi donna”, ha dichiarato Wanda Nara.