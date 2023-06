Non ho mai 4 stagione: trama, cast, dove vedere la serie tv

La quarta stagione di Non ho mai sta per debuttare. Sarà l’ultima stagione di questa serie tv di grande successo. Scopriamo insieme la trama, il cast, la data di uscita e dove vedere la serie tv.

Non ho mai 4 stagione: trama e dove vedere la serie tv

La quarta stagione di Non ho mai sta per debuttare su Netflix e si tratta dell’ultima stagione di questa serie tv di grande successo. Il co-creatore Lang Fisher aveva spiegato che trattandosi di una storia di liceali era inevitabile che ci fosse una data di scadenza. Nel quarto capitolo Devi frequenterà l’ultimo anno e si concluderanno tutte le vicende. Il salto al college è sempre stato un ostacolo abbastanza duro da affrontare nei teen drama in generale e per evitare di rovinare un lavoro di successo, la storia si concluderà con la quarta stagione. La serie parla di Devi, adolescente americana di origini indiane, e segue la sua vita complicata. All’inizio la giovane studentessa è al secondo anno di liceo e punta ad eccellere. La sua poca pazienza la porta spesso a ritrovarsi in situazioni difficili. Quando inizia a farsi notare dai ragazzi la sua esistenza si complica ulteriormente. Nella terza stagione Devi è finalmente fidanzata con Paxton e lo sanno tutti, ma le sue insicurezza finiscono per rovinare tutto. Superato il dolore per la fine della relazione, inizia a frequentare un altro ragazzo, ma le cose vanno di nuovo male. Per Devi si presenta una grande opportunità, ma non si sente ancora pronta a coglierla. Trova, invece, il coraggio per accettare la bizzarra proposta di Ben e così si presenta a casa sua. Secondo le prime anticipazioni della quarta stagione, si sa che è finalmente arrivato l’ultimo anno. Tra dilemmi universitari, crisi di identità e cotte che non svaniranno, Devi e le sue amiche dovranno capire se sono pronte ad affrontare il futuro.

Non ho mai 4 stagione: cast e data di uscita

La quarta stagione di Non ho mai uscirà su Netflix l’8 giugno 2023, con i suoi episodi finali. Il cast non dovrebbe incontrare particolari stravolgimenti, anche se ancora non ci sono certezze.

Per il momento possiamo riportare gli attori e i personaggi delle stagioni precedenti:

Maitreyi Ramakrishnan nel ruolo di Devi;

Ramona Young nel ruolo di Eleonor;

Lee Rodriguez nel ruolo di Fabiola;

Poorna Jagannathan nel ruolo di Nalini;

Richa Shukla Moorjani nel ruolo di Kamala;

Jaren Lewison nel ruolo di Ben;

Darren Barnet nel ruolo di Paxton Hall-Yoshida;

Benjamin Norris nel ruolo di Trent Harrison;

Megan Suri nel ruolo di Aneesa;

Adam Shapiro nel ruolo di Mr. Shapiro;

Niecy Nash nel ruolo del Dr.Jamie Ryan;

Jack Seavor McDonald nel ruolo di Eric Perkins.

John McEnroe potrebbe di nuovo fare la voce narrante. Come new entry è stato annunciato Michael Cimino, nel ruolo di Ethan, nuovo interesse di Devi. C’è stata anche la conferma di un ritorno di Paxton. La serie tv è una produzione Universal TV, con la Mindy Kaling, Lang Fisher Howard Klein, David Miner e Tristram Shapeero tra i produttori esecutivi.