Noemi ha condiviso su Instagram la prima foto dell’estate in bikini. La cantante, che negli ultimi anni ha perso parecchio peso, mostra un corpo pazzesco, frutto di dieta e allenamento fisico costante. I fan hanno apprezzato la sua metamorfosi.

Noemi in bikini su Instagram

Negli ultimi anni, Noemi ha perso parecchio peso. Come lei stessa ha dichiarato in più occasioni, ha seguito una dieta e si è avvicinata all’attività fisica. Non solo, l’artista ha anche iniziato un percorso di psicoterapia, che l’ha aiutata a fare pace con il suo corpo. Il risultato è a dir poco pazzesco: Noemi è una donna nuova, sempre bellissima, ma con una luce diversa negli occhi.

L’ha dimostrato anche in una delle sue ultime condivisioni social, dove si mostra in bikini.

Noemi sfoggia un bikini alla moda

Per la prima foto in bikini dell’estate 2022, Noemi ha scelto un modello alla moda. Con gli anelli in pieno stile anni Novanta, il costume dell’artista è turchese, colore che si abbina alla perfezione alla sua carnagione chiara e ai capelli rosso fuoco. “Days off dopo 10 giorni fantastici“, ha scritto la cantante a didascalia dello scatto.

Quanti chili ha perso Noemi?

Come lei stessa ha raccontato, grazie al regime alimentare studiato appositamente per lei dalla dottoressa Monica Germani, Noemi ha perso più di 15 chili. Non è stato un dimagrimento lampo e, soprattutto, è stato affiancato dall’esercizio fisico: è per questo che la cantante è riuscita ad ottenere un risultato pazzesco.