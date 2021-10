Nilufar Addati ha posato senza biancheria intima per lanciare un messaggio importante sui social ma ha finito per essere travolta da una valanga di critiche.

Nilufar Addati senza biancheria

Nilufar Addati si è mostrata via social senza biancheria intima e mettendo in mostra le sue smagliature.

La missione dell’influencer? Promuovere tra le sue fan uno stile di vita normale e una bellezza autentica, pregi e difetti compresi. Nonostante gli intenti di Nilufar fossero positivi, l’influencer è stata travolta da una marea di critiche: in tanti tra gli utenti sui social infatti hanno criticato l’immagine, trovandola poco decorosa e accusando l’influencer di volersi solo mettere in mostra.

Nilufar non le ha certo mandate a dire, e infatti ha replicato: “Parliamo tanto di autodeterminazione, “il corpo è mio e ne faccio quello che meglio credo” e tutte queste frasi meravigliose.

Pubblico una foto senza mutande (signorina!! Un po’ di pudore!!) perché ero in bagno, mi stavo cambiando e ho visto il mio bel pattern di smagliature sul sederotto, sorrido, scatto una foto e la pubblico. Non mentirei se vi dicessi che mi ci hanno fatto pensare alcuni di voi alla mancanza di un paio di slip, onestamente manco ci avevo pensato. […] Se PER ME non è un problema farvi vedere mezza pacca, diciamocelo, perché diventa un problema per voi? Nuda vi do fastidio?”.

Nilufar Addati: la foto delle smagliature

Come altre influencer prima di lei anche Nilufar ha deciso di essere un esempio di body-positivity. Nel mostrare le smagliature sul suo lato B infatti, l’influencer ha scritto: “Non è mai facile pubblicare queste foto, ma sento che ogni tanto devo. Questo è il tuo daily reminder, avere le smagliature è normale, non odiarle”.

Nilufar Addati: i fan

Nonostante il suo post abbia scatenato numerose polemiche, Nilufar si è difesa e ha lasciato orgogliosa l’immagine nelle sue stories salvate. In tante tra le sue fan l’hanno elogiata per il suo coraggio e per il suo modo di utilizzare i social, cercando di essere un buon esempio per tante giovani ragazze come lei.