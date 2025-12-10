Nikki DeLoach: Impegno Sociale e Magia del Natale al Grand Ole Opry

Nikki DeLoach, attrice apprezzata dal pubblico di Hallmark, è tornata in scena con il film A Grand Ole Opry Christmas, un’opera che segna la prima collaborazione con il leggendario Opry per festeggiare il centenario della sua inaugurazione. Il film, che vede la partecipazione di Brad Paisley e Kristoffer Polaha, racconta la storia di una donna che, tornando sul palco, deve affrontare ricordi dimenticati legati alla sua famiglia.

Oltre alla carriera cinematografica, Nikki è un’attivista impegnata, soprattutto dopo che il suo bambino più piccolo ha ricevuto cure salvavita presso il Children’s Hospital Los Angeles.

In qualità di presidente del consiglio di fondazione dell’ospedale, co-presiede una campagna da 1,25 miliardi di dollari che sostiene la missione di fornire assistenza medica di alta qualità ai bambini. Inoltre, ha creato un bracciale personalizzato per raccogliere fondi per questa causa.

Un sogno che diventa realtà

“La mia eccitazione per l’uscita di A Grand Ole Opry Christmas è palpabile”, confessa Nikki. “Da bambina, crescere nel Sud e conoscere l’Opry era un sogno.

Questo luogo ha avuto un significato speciale per me e per mio padre. Mai avrei pensato di far parte di un progetto così significativo.”

Il valore del servizio

In conversazioni recenti, Nikki ha messo in evidenza l’importanza di vivere una vita con uno scopo. “Ogni giorno cerco di dare il massimo. La perfezione è noiosa e irraggiungibile. Credo che la nostra missione sia servire gli altri e portare gioia nella vita delle persone.”

Per DeLoach, il concetto di scopo si traduce in azioni concrete.

“Quando parlo con le persone, chiedo loro quale sia il loro scopo nella vita. Molti non ci hanno mai pensato, ma è fondamentale riflettere su questo per non vivere in modo superficiale.”

Impegno per la comunità e la salute

Nikki non si limita al suo lavoro in campo artistico. Ha avviato una collaborazione con Taylor e Carrie per la creazione di un bracciale realizzato da Rain Jewelry. Questo accessorio, disponibile in argento sterling e oro, è parte di un’iniziativa di raccolta fondi per il Children’s Hospital Los Angeles, celebrando i 125 anni della struttura.

Un regalo significativo

“Abbiamo chiamato il nostro bracciale Benny Bracelet. È un regalo perfetto per donne di tutte le età e, acquistandolo, si sostiene una causa importante: offrire speranza e un futuro migliore ai bambini”, spiega DeLoach.

In un’epoca in cui il benessere mentale è fondamentale, Nikki sottolinea l’importanza di prendersi cura di sé stessi. “La vita è difficile e dobbiamo cercare di trovare la gioia, nei piccoli e grandi momenti. Danzare è una delle mie passioni e lo faccio ogni giorno per liberare le emozioni e riassettare il mio stato d’animo.”

Riflessioni personali e bellezza

“Non so se ci siano prodotti degli anni ’90 che utilizzo ancora, ma sono convinta dell’importanza di scegliere prodotti di qualità.” Nikki parla con entusiasmo del suo approccio alla bellezza, che include trattamenti e prodotti dermatologici. “Ho iniziato a usare il Botox qualche anno fa. È stato spaventoso all’inizio, ma mi piace come mi fa sentire.”

“Per mantenere la mia pelle in salute, bevo molta acqua e cerco di dormire almeno otto ore ogni notte. Mi alleno regolarmente, sollevando pesi, e questo ha avuto un impatto significativo sulla mia salute fisica e mentale.”

