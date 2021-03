Il re dell’abbigliamento sportwear Nike, dopo aver lanciato a settembre la sua prima collezione femminile dedicata alla maternità, presenta ora il suo nuovo film, The Toughest Athletes. Ecco qui di seguito tutti i dettagli.

La collezione e il film sulla maternità

Le ultime notizie che abbiamo sul brand sportivo risalgono a poco tempo fa quando aveva deciso di collaborare insieme a Lidl per realizzare una linea di capi low cost. Ora torniamo a parlarne per una nuova collezione sportiva femminile, ma dedicata per la prima volta ad un tema molto bello, ovvero la maternità. Infatti, a settembre 2020, aveva lanciato questa collection di abbigliamento sportivo tecnico ma super confortevole, pensato appunto per le donne mamme.

Inutile dire che subito aveva riscosso un grande successo!

Il messaggio che ha voluto lanciare con il film, e del resto con la collezione, è la forza, il coraggio e la determinazione che contraddistinguono le donne. Non importa che tipo di mamma tu possa essere, che tipo di donna tu sia, l’unica cosa che conta davvero e che bisogna ricordarsi sempre è che tutte le donne mamme sono delle vere atlete, delle guerriere.

Proprio per questo motivo, la linea d’abbigliamento è studiata per garantire il massimo del comfort e del benessere in tutti i momenti della giornata, sia per una mamma in dolce attesa, sia per una che ha partorito da pochi mesi. Ma soprattutto per adattarsi al cambiamento del corpo. Nike si propone infatti di accompagnare le donne mamme in questo momento bellissimo della loro vita con una collezione ad hoc per ogni esigenza e ogni comodità. Optando per tessuti morbidi, appunto confortevoli, sostenibili e per colori per ogni mood, a seconda di come ci si sente in quel giorno. In realtà il re dell’abbigliamento sportwear si preoccupa di fare questo da sempre, continuando a sostenere e a sottolineare il legame che esiste tra sport e maternità.

The Toughest Athletes

Da questa collezione e da queste premesse, ne risulta The Toughest Athletes, il film di Nike dedicato, come detto, sulla maternità e sulla forza femminile. A dirigere tutto il progetto troviamo Carmen Zolman, che è Senior Design Director di Nike e mamma. La sua idea è stata quella di andare a raccogliere i pensieri e le emozioni di quasi trenta atlete di diverse discipline circa la loro gravidanza e come è cambiata la vita prima e dopo. Ovviamente è emerso in tutte il fattore “corpo cambiato”. Ma come hanno riportato le stesse, non conta l’evoluzione del corpo, anzi è uno step necessario e imprescindibile della vita, piuttosto il proprio valore nel riconoscere la propria forza.

Le donne, in generale, e le donne mamme hanno uno straordinario potere che non deve essere dimenticato mai. Attraverso lo sport, quindi, Nike si propone di valorizzarle e di ricordar loro tutto questo, in modo da godersi ogni attimo della propria vita con se stesse, col proprio corpo e con i propri figli.

Avete già visto il film Pieces of Woman su Netflix? Parla di maternità e della mancata maternità di una donna che ci deve fare i conti e imparare a conviverci.