Il pubblico che la segue la conosce soprattutto per la sua naturale comicità e le sue apparizioni televisive proprio in veste di comica, ma Niecy Nash è anche un’attrice e una produttrice.

In tempi recenti si è fatta conoscere anche per la sua partecipazione a una delle serie-tv cult del momento, Jeffrey Dahmer, disponibile su Netflix.

Che cosa sappiamo dell’attrice? Scopriamolo insieme.

Niecy Nash: la vita e la carriera dell’attrice

Niecy Nash,pseudonimo di Carol Denise Ensley, è nata a Palmdale il 23 febbraio 1970 sotto il segno dei Pesci e attualmente ha 52 anni.

La sua carriera da attrice inizia nel 1995 con il film A proposito di donne, anno dopo il quale Nash ha cominciato ad apparire in diversi progetti (anche minori) del mondo della televisione.

A tal proposito, infatti, si ricordano titoli come NYPD – New York Police Department, Giudice Amy, Reba, Girlfriends, CSI – Scena del crimine e E.R. – Medici in prima linea.

Sono numerose le parti che Niecy Nash ha vestito nel corso della sua carriera, ma è stata anche conduttrice di alcuni programmi televisivi. È il caso, ad esempio, di Clean House su Style Network (dal 2003 al 2010), o il caso della serie d’animazione della ABC Family Slacker Cats, in cui ha dato la voce a Mrs.

Boots.

Nel 2011 ha condotto il suo reality show Leave It To Niecy su TLC, incentrato sulla sua vita con il suo secondo marito e il suo figliastro, ma il format è stato cancellato dopo una sola stagione.

Un anno dopo Nash comincia a recitare in diverse sitcom, dando prova della sua naturale comicità e propensione alla risata. Sono diverse le commedie cui partecipa e nel luglio 2018 riceve anche una stella sulla Hollywood Wlak of Fame nella categoria televisiva.

In tempi più recenti l’abbiamo vista apparire spesso su Netflix: nel 2020, infatti, Nash ha recitato nel film drammatico Il sommelier diretto da Prentice Penny e ha avuto un ruolo ricorrente nella commedia drammatica Non ho mai… creata da Mindy Kaling e in cui veste i panni della psicoterapeuta della protagonista (Dr. Jamie Ryan).

Nel 2022 ottiene il ruolo di Glenda Cleveland, la vicina di appartamento del pluriomicida Jeffrey Dahmer, nella nota serie Netflix Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer.

La vita privata di Niecy Nash

Niecy Nash è stata sposata per 13 anni con Don Nash, ma nel 2007 hanno chiesto il divorzio. La coppia ha avuto tre figli.

Nel settembre 2010 l’attrice si è nuovamente fidanzata e lo ha fatto con Jay Tucker, sposandolo il 28 maggio 2011 a Malibù. Purtroppo, però, anche questo matrimonio non ci conclude bene e il 30 ottobre 2019 l’attrice decise di annunciare di volere divorziare dal marito; divorzio che avviene un anno dopo.

Il suo ultimo matrimonio avviene il 29 agosto 2020 con la cantante Jessica Betts, classe 1982.

Niecy Nash è molto attiva anche sui social network, basti pensare che il suo profilo Instagram conta 3,2 milioni di follower e un numero di contenuti pubblicati pari a 11,614 post: è seguitissima!

Iconica, grande personalità e una comicità disarmante: questa è Niecy Nash.