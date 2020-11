“Vietato dire non ce la faccio”. Questo è il titolo del romanzo scritto da Nicole Orlando, atleta italiana con la sindrome di Down. La sua storia insieme a quella di molte altre non fa che ricordarci che tutto è possibile con impegno e costanza.

Chi è Nicole Orlando

Nicole Orlando (Biella, 8 novembre 1993) è un’atleta paralimpica italiana. All’età di tre anni, dimostra la volontà di volersi avvicinare ad uno sport e i genitori non si lasciano ostacolare dalla sindrome di Down che le viene diagnosticata.

Advertisements

La iscrivono quindi a diversi corsi finché non trova la sua vocazione con Anna Miglietta, atleta multi disciplinare e medaglia di bronzo ai mondiali di ginnastica ritmica, che la spinge verso l’atletica leggera.

Carriera sportiva nell’atletica leggera

Dopo anni a dedicarsi alla sua passione ora è specializzata nei 100 e 200 metri, nel salto in lungo, nel lancio del giavellotto e nel triathlon. Il suo talento la porta ad avvicinarsi alla nazionale in occasione dei campionati IAADS all’età di vent’anni.

Qui vince tre ori nelle seguenti discipline: salto in lungo, staffetta e 100 metri.

Compete per la prima volta a livello mondiale nel 2015 in Sudafrica dove vince 4 ori e un argento nelle sue categorie, arrivando a detenere, oltre i record europei, anche quello mondiale nel salto in lungo. Durante questa competizione le fotografie scattate diventano virali e riceve anche i complimenti dell’allora premier Matteo Renzi.

Vita privata e riconoscimenti

La sua storia e i suoi successi ora diventano d’interesse pubblico. Nei giorni successivi al riconoscimento di Renzi arrivano anche i complimenti del presidente del consiglio Sergio Mattarella il quale afferma:

“L’Italia è ricca di persone e di esperienze positive. A tutte loro deve andare il nostro grazie. Sono ben rappresentate da alcune figure emblematiche come Fabiola Gianotti che assumerà la direzione del Cern di Ginevra, Samantha Cristoforetti che abbiamo seguito con affetto nello spazio, Nicole Orlando, l’atleta paraolimpica che ha vinto quattro medaglie d’oro”.

Il successo la guida anche verso la televisione. Partecipa infatti all’undicesima edizione del programma tv “Ballando con le stelle” condotto da Milly Carlucci in cui si classifica quinta. Nicole, inoltre, ha partecipato ai Trisome Games: le prime olimpiadi per atleti con la sindrome di Down che si sono svolte a Firenze nel 2016.