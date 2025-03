Nicole Mazzocato annuncia la gravidanza: una femminuccia in arrivo

Un annuncio speciale per la festa della donna

Nicole Mazzocato, conosciuta dal pubblico per il suo ruolo a Uomini e Donne, ha condiviso un momento di grande gioia con i suoi follower. In occasione della festa della donna, ha rivelato di aspettare il suo terzo figlio, un annuncio che ha emozionato non solo lei, ma anche il suo compagno Armando Anastasio e i loro due bambini, Paolo e Davide. La 34enne ha utilizzato i social per comunicare la notizia, mostrando il suo pancino e scrivendo: “Oggi, nel giorno in cui si festeggiano le donne, posso finalmente annunciare che presto ne conoscerò una speciale: te”.

Il gender reveal e la scelta del nome

La coppia ha celebrato la scoperta del sesso del nascituro con un divertente gender reveal, durante il quale hanno tagliato una torta con crema rosa all’interno, simbolo dell’arrivo di una femminuccia. Nicole ha raccontato che la gravidanza è stata accolta come un regalo, sottolineando quanto fosse desiderata. “Io e Armando parlavamo di un possibile terzo/a e quando abbiamo scoperto questa cosa l’abbiamo accolta a braccia aperte”, ha dichiarato l’ex corteggiatrice. La piccola dovrebbe nascere il 1° agosto, e Nicole ha già iniziato a pensare ai nomi, anche se ammette che ci sarà da discutere con Armando, che preferisce nomi più semplici.

La vita di famiglia a Catania

Nicole e Armando vivono a Catania, dove il compagno gioca nel campionato di serie C. La loro vita di famiglia è caratterizzata da momenti di gioia e condivisione, e l’arrivo della terza figlia rappresenta un ulteriore passo in avanti nel loro percorso insieme. La coppia ha dimostrato di essere molto unita e di affrontare le sfide della genitorialità con entusiasmo. Con due maschietti già a casa, l’arrivo di una femminuccia porterà sicuramente nuove dinamiche e tanto amore in più. Nicole, con il suo spirito solare e la sua positività, continua a ispirare molte donne, mostrando che la maternità è un viaggio meraviglioso, ricco di sorprese e felicità.