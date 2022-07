Nicolas Vaporidis ha fatto uno strappo alla regola e ha mostrato sui social la prima foto della fidanzata Ali. La ragazza ha finalmente un volto e i fan, neanche a dirlo, hanno reso virale la sua immagine.

Nicolas Vaporidis, fidanzata: prima foto

Entrato all’Isola dei Famosi dicendo di essere single, Nicolas Vaporidis ha vuotato il sacco poco dopo. L’attore ha ammesso di essere felicemente fidanzato con una ragazza di nome Ali. Ha sottolineato di aver mentito perché né lui e nemmeno lei amano finire al centro dell’attenzione. Non solo, Nicolas ha ammesso che questo gli è sembrato l’unico modo per preservare la sua relazione. All’epoca del reality honduregno, ha dichiarato:

“Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere”.

La prima foto diventa virale

Nicolas e la sua fidanzata sono apparsi a sorpresa tra le Instagram Stories dell’attore. Vaporidis sfoggia il suo sorriso migliore e anche Ali non è da meno. I due sono ritratti mentre si concedono un bicchiere di birra, in un caldo pomeriggio londinese. Nessuna parola, zero didascalie, ma solo occhi sognanti. I fan, neanche a dirlo, hanno accolto con gioia il regalo dell’ex naufrago.

Nicolas e Ali: un grande amore

Stando a quanto raccontato da Nicolas all’Isola dei Famosi, Ali è la donna che gli ha cambiato la visione dell’amore, facendogli trovare una serenità che non aveva mai sperimentato. E’ per anche per questo che Vaporidis intende preservare al massimo la sua fidanzata. Quest’ultima, neanche a dirlo, ha il profilo Instagram blindatissimo.