Nicola Savino al Dopofestival di Sanremo 2026: Carlo Conti Rivela Il Suo Scegliere Inaspettato

Il mondo della musica e della televisione italiana si prepara a vivere un’altra emozionante edizione del Festival di Sanremo. Con l’ufficializzazione dei nomi coinvolti, Carlo Conti ha svelato che Nicola Savino sarà il conduttore del Dopofestival per l’edizione 2026, escludendo così la presenza dell’ex ballerino e showman, Stefano De Martino. Questo annuncio ha suscitato un mix di curiosità e aspettative tra i fan e i professionisti del settore.

Le parole di Carlo Conti

Durante un evento dedicato al Festival dello Spettacolo a Milano, Carlo Conti ha accolto sul palco Stefano De Martino con un’affettuosa battuta: “Sali belloccio”. Nonostante il clima amichevole, il direttore artistico del Festival ha confermato che De Martino non sarà presente nemmeno al Dopofestival, spegnendo le speranze di molti che lo vedevano come un possibile successore di Amadeus.

Il ruolo di Nicola Savino

Conti ha sottolineato le qualità di Nicola Savino, elogiandone l’ironia, la competenza musicale e la capacità di intrattenere il pubblico.

Savino, che ha già avuto esperienze significative alla conduzione del Dopofestival nel 2016, torna ora a ricoprire questo ruolo dopo un periodo a Sky e la sua recente apparizione su Rai con il game show Freeze – Chi sta fermo vince!

Le aspettative per il Festival

Con il Dopofestival sotto la guida di Savino, l’attenzione si sposta ora verso il Festival di Sanremo. Conti ha rivelato di essere in fase di selezione per le canzoni che parteciperanno alla competizione, con circa 40 brani in lizza.

Questo processo è descritto come uno dei più delicati, dove ogni scelta può influenzare l’andamento del Festival stesso.

La sfida della selezione musicale

Il direttore artistico ha confessato di sentirsi sotto pressione, affermando: “Sento molto questa responsabilità. Dobbiamo decidere quali canzoni portare sul palco e quali escludere”. Questa fase di selezione è cruciale, poiché le canzoni che verranno scelte dovranno emozionare e coinvolgere il pubblico, creando un’atmosfera indimenticabile.

Inoltre, Carlo Conti ha accennato alla possibilità che il numero di partecipanti possa aumentare dai canonici 26 a 28, rivelando che la decisione finale verrà presa solo dopo aver definito la parte musicale del Festival.

Riguardo alle co-conduttrici, Conti ha dichiarato che si occuperà di questa scelta solo dopo aver completato la selezione delle canzoni.

Il futuro di Stefano De Martino

Stefano De Martino, nonostante l’assenza dal Dopofestival, ha mantenuto un atteggiamento positivo, dichiarando di fare il tifo per Carlo Conti e il suo prossimo Sanremo. Ha anche condiviso il suo pensiero sulla necessità di affrontare il lavoro in modo strategico, paragonando la carriera a una maratona piuttosto che a uno sprint, evidenziando l’importanza di non forzare i tempi e di progredire con calma.

Queste dichiarazioni rivelano quanto De Martino sia consapevole delle sfide che lo attendono nel suo percorso televisivo. Ha affermato che, per lui, sarà fondamentale continuare a lavorare sodo e prepararsi adeguatamente prima di affrontare palchi prestigiosi come quello di Sanremo.