Nicola Radici è famoso sia nel mondo imprenditoriale che nel gossip, grazie alla sua relazione con Ainett Stephens. Molto riservato sulla sua vita privata, si destreggia sapientemente fra lavoro e famiglia.

Chi è Nicola Radici

Nicola Radici nasce a Bergamo, classe 1973.

Non si conoscono molti dettagli della sua biografia, tuttavia Nicola è molto attivo su Instagram, dove è seguito da più di 20 mila follower, e non mancano scatti che lo vedono impegnato in ambito calcistico e familiare. Radici, infatti, è un imprenditore calcistico di fama nazionale.

Carriera

Nicola radici può vantare numerosi successi alle spalle, avendo ricoperto il ruolo di dirigente e imprenditore sportivo all’Atalanta, al Prato e all’Albinoleffe, società che ha contribuito a fondare, lanciando talenti come Filippo Inzaghi.

Attualmente è alla guida del Forlì Calcio e rivestirà per la prima volta nella sua lunga carriera sportiva l’incarico di presidente della Pro Sesto. Già vicepresidente per tre stagioni, Radici si è detto onorato di ricevere questo incarico:

Sono onorato dalla scelta dei soci che hanno deciso di affidarmi un ruolo tanto prestigioso. Al confermato impegno di Ferrero e Zangari, si aggiunge quello di due figure di importanti come Crosariol e Bonini. Le responsabilità saranno divise in modo uguale. L’obiettivo principale è quello di far sì che la Pro Sesto sia un modello sportivo capace di affermare i valori positivi e più alti del gioco più bello del mondo.

Vita privata

Accanto alla fama dovuta ai numerosi successi lavorativi, Nicola Radici è stato molto chiacchierato per la sua lunga relazione con Ainett Stephens. Dopo 9 anni di fidanzamento l’imprenditore ha sposato la showgirl il 3 settembre del 2015 e il 27 ottobre dello stesso anno la coppia dà alla luce il piccolo Christopher. Si tratta del secondo figlio per Nicola, già padre di Jacopo, oggi diciassettenne, avuto da una relazione precedente. Nel 2017 Ainett e Nicola hanno affrontato un momento di difficoltà con il figlio Christopher, al quale è stata diagnosticata una forma di autismo.

Ainett e Nicola sono ormai separati, e l’imprenditore si occupa da padre single dei suoi figli. Sui suoi profili social non appare alcun riferimento diretto alla relazione con la donna, né tantomeno all’ingresso di lei al Grande Fratello Vip o su quanto sta accadendo nella casa. Sono molti invece i post con protagonisti i suoi figli che li ritraevano insieme in vacanza. Proprio riguardo a Christopher ha pubblicato una foto del primo giorno di scuola del bambino, con la didascalia:

Un emozione e una felicità essere con te in un giorno così importante. Quando l’amore supera ogni ostacolo.