Chi avrebbe mai detto di vedere insieme Al Bano, la figlia Jasmine Carrisi e il rapper Clementino? Probabilmente nessuno, ma si sa, con l’arrivo dell’estate tutto è possibile e la voglia di sperimentare è la parola d’ordine per vivere a pieno la stagione.

Un trio inedito e assolutamente interessante ha deciso di unirsi per dare voce a una nuova edizione di Nessuno, il famosissimo brano realizzato da una giovane Mina nel 1959.

Nessuno mai (in uscita venerdì 15 luglio 2022) va a riarrangiare un grande classico della musica italiana e lo fa attraverso il rapper campano Clementino e la coppia padre-figlia formata da Al Bano e Jasmine Carrisi. Il cantante di Felicità ha dichiarato che è stata proprio la figlia a scegliere il brano in questione ed entrambi si sono mostrati sin da subito molto entusiasti di potere collaborare con un artista come Clementino.

Sembrerebbe proprio che Nessuno mai, possa candidarsi tranquillamente a diventare una delle canzoni più interessanti dell’estate 2022.

Nessuno mai: il testo della canzone

Nessuno mai è stato prodotto da Ac Production di Al Bano Carrisi, con gli arrangiamenti del Maestro Alterisio Paoletti in collaborazione con la Just Entertainment di Sergio Cerruti. La coppia padre-figlia si è avvicinata al rapper campano Clementino durante il programma tv The Voice Senior e da lì è scattata immediatamente la voglia di realizzare un disco insieme.

Di seguito il testo della canzone:

Nessuno, ti giuro, nessuno

Nemmeno il destino

Ci può separare

Perché questo amore

Che il cielo ci dà

Sempre vivrà

Nessuno, ti giuro, nessuno

Può darmi nel dono

Di tutta la vita

La gioia infinita

Che sento con te

Solo con te

Come l’amore tra il mare e il sole

Come le nostre parole

Sei tu

Dolcissimo amore

Soltanto tu

Passato e avvenire

Tutto il mio mondo

Comincia da te

Finisce con te

Come l’amore tra il mare e il sole

Come le nostre parole

Nessuno, ti giuro, nessuno

Nemmeno il destino

Ci può separare

Perché questo amore

S’illuminerà

D’eternità

So che nessuno può separare

Quello che abbiamo fatto incontrare

Con i miei limiti, guarda che lividi

Sento sti brividi, meno male

Le nostre mani che strette si allacciano

Guardo i gabbiani lontano che scappano

Il vento accarezza la faccia, io rapido

Vado nel panico del mio fare

Parte lo show, come nel sud

Napule ancor ‘ncoppa sti groove

Sento le voci delle signore

Sul balcone gridare il tuo nome

Perché nessuno, ti giuro nessuno

Può separare le nostre cose

Come l’amore tra il mare e il sole

Come le nostre parole

Sei tu

Dolcissimo amore

Soltanto tu

Passato e avvenire

Tutto il mio mondo

Comincia da te

Finisce con te

Come l’amore tra il mare e il sole

Come le nostre parole

Nessuno, ti giuro, nessuno

Nemmeno il destino

Ci può separare

Perché questo amore

S’illuminerà

D’eternità

Il significato di Nessuno mai

Nessuno mai è la cover del grande successo di Mina del 1959, Nessuno. Il brano fu portato al Festival di Sanremo da Wilma De Angelis e Betty Curtis, per poi essere portato al successo da Mina nello stesso anno, stavolgendolo in chiave swing.

Un brano intramontabile, cantato dalle voci più famose del panorama musicale italiano e che, nel 2022, prende vita unendo letteralmente tre generazioni e tre stili differenti, oltre che un tripudio di emozioni intensissime.

Il testo della canzone, infatti, è ricco di sentimento e significato; una dedica d’amore a tutti gli effetti, che punta alla speranza di un legame indistruttibile e felice. Da collegare a qualsiasi persona e a qualsiasi coppia, il brano rivisitato dal trio inedito aggiunge qualche strofa, rimanendo coerente con lo stile dei cantanti.

Il senso, ad ogni modo, rimane lo stesso: l’amore che unisce e che si spera possa non finire mai.