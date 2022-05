Nero a metà 3 va in onda su Rai1 da lunedì 4 aprile. La fiction si compone di 6 puntate, che raccontano le vicende dei poliziotti Carlo Guerrieri e Malik Soprani.

La terza stagione di Nero a metà

La terza stagione della fiction, che vede Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz rispettivamente nei panni di Carlo Guerrieri e Malik Soprani, è composta da 12 episodi e 6 puntate. L’ambientazione è a Roma, tra il Rione Monti e il Rione Esquilino. La fiction è inoltre diretta dallo stesso Claudio Amendola insieme a Enrico Rosati, ed è prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Cattleya.

Il protagonista è il Commissario Guerrieri, messo nelle condizioni di andare oltre ai suoi pregiudizi razziali trovandosi a lavorare con un collega di origini africane, Malik Soprani appunto.

La trama di Nero a Metà 3 riparte laddove si era interrotta la seconda stagione, con il ritorno di Clara, la sua ex moglie. La donna ha scontato la pena in carcere per il suo crimine, ma ora ha ottenuto i domiciliari e Alba, sua figlia, vuole ospitarla a casa sua e recuperare un po’ di tempo perso. Peccato che, quando va sul posto come da accordi per recuperarla, di Clara non c’è alcuna traccia.

La giovane donna è convinta che le sia capitato qualcosa di brutto, mentre Carlo è certo che sia scappata, tradendo nuovamente la loro fiducia. La serie cercherà di risolvere questo mistero, mettendo bene in luce la contrapposizione tra padre e figlia, mentre il Commissariato di cui Carlo è diventato capo in via definitiva ha nuovi casi da risolvere.

Il cast di Nero a metà 3

Claudio Amendola interpreta Carlo Guerrieri; Miguel Gobbo Diaz interpreta Malik Soprani; Fortunato Cerlino interpreta Mario Muzo; Rosa Diletta Rossi interpreta Alba Guerrieri; Angela Finocchiaro interpreta Giovanna Di Castro; Caterina Guzzanti interpreta Elisa Cori; Alessandro Sperduti interpreta Marco Cantabella; Margherita Vicario interpreta Cinzia Repola; Gianluca Gobbi interpreta Lorenzo Bragadin; Giorgia Salari interpreta Giulia Trevi; Claudia Vismara interpreta Monica Porta; Eduardo Valdarnini interpreta Spartaco Mattei; Adriano Pantaleo interpreta Ciro Santillo; Daphne Scoccia interpreta Ottavia Danti; Margherita Laterza interpreta Clara Soldani; Luca Cesa interpreta Federico Viessi; Sabrina Martina interpreta Alice Levani; Fabien Lucciarini interpreta Bruno Levani e Alessia Barela interpreta Cristina Regelli.

