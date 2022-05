Nero a metà è arrivato alla sua terza stagione e molti ormai non vedono l’ora di vedere il prossimo episodio. Se non riusciamo proprio a resistere dal sapere cosa succederà nel prossimo episodio, scopriamo le anticipazioni della sesta puntata di Nero a metà 3.

Nero a metà 3: anticipazioni sesta puntata

Nero a metà 3 va in onda dal 4 aprile e prevede nuove trame e nuovi attori, come l’amato Adriano Pantaleo. Il sesto episodio sarà il finale di stagione e andrà in onda il 9 maggio, ma è già stata confermata una quarta stagione.

La serie con protagonista Claudio Amendola sta avendo un successo clamoroso.

La quinta puntata

Nella quinta puntata, Spartaco riesce ad individuare il luogo in cui gli uomini di Pugliani smistano la droga. Carlo nel frattempo riesce a trovare Maryam, la figlia di Suleyman, portandola in salvo. Le promette anche che le riporterà la madre.

La polizia cerca chi ha ucciso un giornalista che indagava sulle risse dei giovani, forse organizzate da qualcuno.

Invece tra Bragadin ed Elisa Cori sembra tutto sistemato, ma una scoperta metterà in difficoltà la donna. Carlo rivede Cristiana per il divorzio, ma non sembra contesto. Infine, Alba è sospettosa verso Federico, convinta che nasconda qualcosa.

Anticipazioni sesta puntata

Nella sesta puntata la situazione sembra precipitare, ma grazie ad Alba la squadra ha l’occasione di catturare Pugliani. Maryam però scappa, stanca di aspettare la madre. Questo perché più passa il tempo, più diminuiscono le possibilità di trovare lei e gli altri bambini sfruttati. Carlo sarà protagonista nel ricongiungimento tra madre e figlia. Nello stesso tempo è in crisi e non riesce a darsi pace dopo il ritrovamento del cadavere di Clara. Questo gli farà venire dei dubbi sulla fine del suo matrimonio.

Non sappiamo molto sul finale, se non che i due protagonisti, Carlo e Malik, si troveranno a fare scelte importanti. Soprattutto Malik è sempre più combattuto per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Infatti è sempre più diviso fra la sua ex Alba e Cristina.