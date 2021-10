La fuga, se così si può definire, di Nego do Borel è finita: l’uomo è stato ritrovato dalle autorità in un motel di Rio de Janeiro. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, sembra che si sia allontanato per sfuggire al caos mediatico.

Nego do Borel è stato ritrovato. Il rapper era scomparso dopo le accuse di molestie e stupro nei confronti di Dayane Mello. Il fattaccio, attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, sarebbe avvenuto all’interno del reality show La Fazenda. Per questo motivo Nego è stato squalificato dal programma e investito da numerose critiche. Sopraffatto dall’attenzione mediatica, sarebbe fuggito. E’ questa la versione che do Borel ha fornito alle forze dell’ordine che lo hanno ritrovato nella stanza di un motel situato a Rio de Janeiro.

A dare l’allarme sulla sua scomparsa era stata la mamma, temendo un suo gesto estremo.

La donna avrebbe raccontato che il figlio si trova in uno stato di profonda depressione, motivo per cui avrebbe chiamato gli amici “come ultimo saluto prima della sparizione“. Quando è stato ritrovato, Nego ha dichiarato di essersi allontanato spontaneamente, ma ha sottolineato di aver assunto farmaci per non rendersi conto dello scorrere del tempo.