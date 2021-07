Con numerose candidature a premi importanti tra cui gli Oscar e i Golden Globe, Natalie Wood è stata una delle attrici più note dello star system americano. Con un debutto nel mondo dello spettacolo da piccolissima, scopriamo i dettagli della sua carriera fino al massimo successo.

Chi era Natalie Wood

Natalie Wood, nome d’arte di Natal’ja Nikolaevna Zacharenko (San Francisco, 20 luglio 1938 – Isola di Santa Catalina, 29 novembre 1981), è stata un’attrice statunitense. Cresce con i genitori ucraini migrati negli Stati Uniti che la spronano a inserirsi nel mondo dello spettacolo fin da bambina. Debutta infatti in “Happy Land” a soli cinque anni collaborando presto con nomi noti del settore tra cui Orson Welles.

Molti i progetti di questo periodo tra cui si ricordano “Conta solo l’avvenire” del 1946, “Il fantasma e la signora Muir” del 1947 e uno dei classici intramontabili del periodo natalizio: Il miracolo della 34ª strada. Con questo film ottiene grande fama a livello internazionale che le permette di ottenere altre parti importanti a fianco di celebri attori del periodo.

Il successo cinematografico di Natalie Wood

La sua fama in età infantile non rimane però solo un dolce ricordo, ma la prepara anzi a quello che sarà un successo ancora più grande.

Nel 1955 recita infatti a fianco di James Dean in “Gioventù bruciata” ottenendo anche la sua prima candidatura al Premio Oscar. Successivamente prende parte al progetto di John Ford dal titolo “Sentieri selvaggi” collaborando con l’attore John Wayne. Successivamente recita inoltre a fianco di Frank Sinatra nella pellicola “Cenere sotto il sole” e insieme a Gene Kelly in “Vertigine”.

Fa però il grande salto di qualità nel 1961 con il famosissimo musical “West Side Story” che ottiene ben 10 Premi Oscar. Dopo questo successo prende parte ad altre pellicole note di vario genere tra cui “Splendore nell’erba”, “Strano Incontro” o “Donne, v’insegno come si seduce un uomo”. In alcuni progetti ha inoltre modo di mostrare le sue doti canore, come in “Penelope, la magnifica ladra” o di ballerina come in “La donna che inventò lo strip-tease”. Negli anni successivi fatica sempre di più a trovare ruoli adatti facendosi ricordare per alcuni rari successi come “Un affare di cuore”, “Da qui all’eternità” con cui ottiene anche un Golden Globe, o “Meteor” il kolossal a fianco di Sean Connery e Karl Malden.

Natalie Wood tra vita privata e morte misteriosa

Per quanto riguarda la sua vita privata, è nota la sua storia con l’attore Robert Wagner celebrata con un matrimonio nel 1957. Dopo cinque anni i due divorziano e successivamente l’attrice si sposa con lo scrittore Richard Gregson con cui mette al mondo la prima figlia. L’amore tra i due finisce perchè scoppia nuovamente l’amore tra Wood e Wagner che questa volta si uniscono in matrimonio amandosi fino alla morte di lei.

Della sua scomparsa si è indagato a lungo dopo l’annuncio del 29 novembre 1981 che dichiara che l’attrice è morta annegata nei pressi dell’isola Santa Catalina, dove si trovava in vacanza con il marito e l’attore Christopher Walken. Le indagini sono state chiuse e riaperte numerose volte nel corso degli anni nella speranza di capire se vi fosse un tentato omicidio da parte del marito o meno, ma per assenza di prove non lo si imputerà mai definitivamente.