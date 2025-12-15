Natale da Chef: Esplora le Incantevoli Location del Film

Il film Natale da chef, uscito nel 2017, è una commedia esilarante che ruota attorno alle disavventure culinarie di Gualtiero Saporito, interpretato da Massimo Boldi. In un contesto in cui un cuoco inesperto si trova a dover gestire un pranzo di alta levatura, la storia si snoda tra situazioni comiche e location suggestive del Trentino Alto Adige.

La trama di Natale da chef

Gualtiero Saporito, convinto di essere un grande chef, combina una serie di disastri in cucina.

Nonostante i suoi tentativi di brillare, le sue creazioni culinarie si rivelano spesso bizzarre e poco appetibili. La svolta arriva quando Furio Galli, proprietario di un’importante ditta di catering, decide di ingaggiarlo per il G7, con l’intento di farlo fallire. La storia si sviluppa in un susseguirsi di eventi divertenti che mettono in evidenza le contraddizioni del protagonista.

I personaggi del film

Oltre a Massimo Boldi, il cast di Natale da chef comprende attori noti come Biagio Izzo, Enzo Salvi, Paolo Conticini e Milena Vukotic.

Ogni personaggio contribuisce a creare un’atmosfera di leggerezza e divertimento, rendendo la pellicola adatta a tutta la famiglia. La chimica tra gli attori è palpabile e il loro talento comico riesce a strappare numerosi sorrisi.

Le affascinanti location del film

Una delle caratteristiche più affascinanti di Natale da chef è la sua ambientazione. Gran parte delle riprese si sono svolte a Trento, una città ricca di storia e bellezze architettoniche. Luoghi iconici come Piazza Duomo e Palazzo Thun fanno da sfondo alle avventure di Gualtiero, immergendo gli spettatori in un’atmosfera natalizia unica.

Trento e dintorni

Ma non è solo Trento a brillare nel film. Le riprese si sono estese anche a luoghi incantevoli come il Lago di Garda, in particolare a Riva del Garda, dove si possono ammirare paesaggi mozzafiato. Qui, l’Astuto Alberghiero è stato utilizzato come set per alcune scene chiave, aggiungendo un tocco di magia al racconto.

Il Trentino Alto Adige: un palcoscenico naturale

Il Trentino Alto Adige non è solo un luogo di bellezze naturali, ma anche una regione ricca di tradizioni gastronomiche.

In Natale da chef, emergono elementi della cultura culinaria locale, che rendono omaggio ai sapori autentici del territorio. Le location scelte per le riprese esaltano l’importanza della cucina nella cultura italiana.

Altre città protagoniste

Oltre a Trento, altre città del Trentino come Rovereto e Mezzocorona hanno ospitato le riprese. In particolare, ad Arco, il Casinò Municipale ha fornito un contesto suggestivo per alcune scene, arricchendo ulteriormente il mosaico di location del film. Ogni angolo del Trentino racconta una storia, e Natale da chef riesce a catturare questa essenza in modo brillante.

Natale da chef rappresenta pertanto un viaggio tra sapori, risate e panorami indimenticabili. Grazie al talento del cast e alla bellezza delle location, il film invita a esplorare il Trentino Alto Adige durante le festività natalizie.