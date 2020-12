Il naso è una parte importante in quanto dà armonia a tutto il volto. Non tutti amano il proprio naso in quanto lo vorrebbero diverso. Il naso con la gobba è un difetto e inestetismo molto comune, per cui non è necessario il bisturi. Vediamo come ovviare a questa imperfezione con metodi naturali.

Naso con la gobba

Una delle imperfezioni che interessa sia uomini che donne, maggiormente comuni e diffuse. Il naso con la gobba può creare dei danni sia da un punto di vista estetico, ma anche per quanto riguarda l’umore di una persona. Sebbene questo difetto non presenti grossi problemi da un punto di vista della salute, può minare l’autostima di una persona innescando una serie di comportamenti errati. Un problema del genere può trasformarsi in una ossessione da parte del soggetto che ne soffre.

Un difetto che è molto preoccupante in quanto rischia di far risultare sproporzionato e poco gradevole il proprio volto, modificandone, non solo l’aspetto, ma anche l’armonia, in generale. Sono diversi i soggetti che, di fronte al naso con la gobba, optano per la chirurgia, ma questo inestetismo si può correggere a prescindere dal bisturi.

Una delle cause del naso con la gobba è dovuto a un fattore ereditario oppure genetico. Un incidente, un trauma di tipo sportivo possono sicuramente causare questo difetto. Con il tempo la cartilagine tende a indebolirsi, per cui si forma una deformazione del naso che porta ad avere la gobba.

Il rinofiller è un rimedio non invasivo e consigliato, anche dagli stessi esperti del settore, per regolare e camuffare il naso con la gobba. Un trattamento che permette una modifica parziale e temporale del profilo nasale. Una tecnica che si usa per camuffare la gobba e riempire gli avvallamenti che ci sono prima e dopo il gibbo, il nome scientifico con cui s’identifica questo inestetismo.

Naso con la gobba: consigli

Per chi non vuole sottoporsi all’intervento, sappiate che per il naso con la gobba sono diversi i rimedi e metodi a cui affidarsi per riuscire a modificare e migliorare la situazione. Il make up si rivela sicuramente un ottimo alleato e supporto dal momento che ha il compito di minimizzare certi difetti nascondendoli. Una crema dalla tonalità chiara rispetto al colore della pelle d’applicare sul naso è uno dei metodi che può funzionare.

La crema va applicata molto bene sfumandola attentamente sul naso, magari aiutandovi con un pennellino. Il trucco, il make up si rivela importante e fondamentale in quanto nasconde i difetti, ma permette di risaltare altri aspetti del viso come gli occhi o le labbra ponendo l’attenzione su altre parti che non siano il naso. In questo modo, potete evidenziare le vostre labbra carnose o le ciglia allungate per distogliere l’attenzione dal setto nasale e dal naso con la gobba.

Insieme al make up, vi sono poi una serie di esercizi tipici della ginnastica facciale che danno risultati a lungo termine e che sicuramente possono aiutare a ridurre questa imperfezione che limita la vostra autostima. Questi tipi di esercizi non riescono a risolvere completamente il problema, ma tendono la pelle definendo il viso.

Un esercizio consigliato e adatto è con il dito indice premere la punta del naso per almeno 10 secondi ripetendo questo processo più volte nell’arco della giornata. Le iniezioni a base di acido ialuronico e collagene sono un’altra soluzione consigliata, ma bisogna che sia il personale esperto a eseguirle in appositi centri e laboratori.



Il miglior correttore nasale

In aggiunta del make up che valorizza alcune parti e minimizza i difetti, gli esercizi di ginnastica facciale, gli esperti e consumatori consigliano un altro metodo che è molto efficace e utile considerando anche le ottime opinioni al riguardo. In commercio sono diversi i correttori nasali, ma il migliore è, al momento, Rhino Correct, un dispositivo di tipo anallergico che aiuta a ridurre il naso con la gobba.

Una soluzione, una alternativa alla chirurgia che si consiglia di usare soprattutto in casi lievi e difetti minori del setto nasale, non di fronte a problemi particolarmente gravi. Una soluzione davvero efficace e che possono usare tutti in quanto non lascia cicatrici di nessun tipo, ma neanche fastidi o rossori come solitamente capita con altri prodotti.

Una clip che corregge i difetti del naso senza problemi, dal momento che non ha controindicazioni o particolari effetti collaterali. Rhino Correct rimodella il naso grazie alla sua azione modellante e si adatta a qualsiasi tipo di naso, anche quello a patata. Corregge la forma, gli inestetismi. Leviga la gobba del naso, riduce il naso a patata, dona simmetria in modo d’avere un naso e un volto maggiormente proporzionato.

Solleva leggermente la punta del naso permettendo di averla all’insù. Con pochissime applicazioni, massimo 15 minuti al giorno, potete sicuramente avere il naso che avete sempre voluto e desiderato. Inoltre, tira la cartilagine di 1 o 2 millimetri al mese.

