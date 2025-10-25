Condividi su Facebook

Nail art: tutto ciò che devi sapere per creare opere d’arte sulle unghie

Unisciti a noi per esplorare le meraviglie della nail art, dalle basi alle tecniche avanzate.

Pubblicato il 26/10/2025 alle 01:52
Il mercato della nail art: dati e statistiche

Il mercato globale della nail art è stimato raggiungere un valore di 12 miliardi di euro, con una crescita annuale composta (CAGR) dell’8% rispetto al 2023. Questo aumento è trainato da un crescente interesse per la cura personale e l’estetica.

Tendenze attuali nella nail art

Tra le tendenze più popolari, si osserva l’uso di smalti vegan e eco-sostenibili, che rappresentano oltre il 30% delle vendite totali.

Inoltre, il design minimalista continua a guadagnare popolarità, con un incremento del 15% rispetto all’anno precedente.

Materiali e strumenti essenziali

Nel settore della nail art, i materiali più richiesti includono gel UV, smalti semipermanenti e stickers decorativi. Si prevede che la domanda di gel UV aumenterà del 20%, grazie alla loro durata e versatilità.

Impatto delle influenze sociali e digitali

I social media hanno trasformato il modo in cui viene percepita la nail art.

Circa il 40% delle consumatrici afferma di scoprire nuove tendenze attraverso piattaforme come Instagram e TikTok, portando a un aumento della domanda di tutorial e kit fai-da-te.

Previsioni future per il mercato della nail art

Il mercato della nail art continuerà a crescere, con un valore stimato di 15 miliardi di euro entro il 2030. Le innovazioni nei prodotti e l’espansione della vendita al dettaglio online saranno fattori chiave per questa crescita.

Scritto da Sarah Finance
