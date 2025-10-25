Nail art: tutto ciò che devi sapere per creare opere d’arte sulle unghie

Nicola Savino: Nuovo Conduttore del Dopofestival di Sanremo 2026 Nicola Savino è stato scelto come il nuovo volto del Dopofestival di Sanremo 2026, subentrando a Stefano De Martino. Con la sua esperienza e carisma, Savino promette di portare un’energia fresca e coinvolgente al programma, arricchendo ulteriormente l’atmosfera del festival della canzone italiana. Seguici per aggiornamenti esclusivi e approfondimenti sul Dopofestival e sull’attesissimo Sanremo 2026!