Nail art: tutto ciò che devi sapere per creare opere d’arte sulle unghie

Argomenti trattati
Il mercato della nail art: dati e statistiche
Il mercato globale della nail art è stimato raggiungere un valore di 12 miliardi di euro, con una crescita annuale composta (CAGR) dell’8% rispetto al 2023. Questo aumento è trainato da un crescente interesse per la cura personale e l’estetica.
Tendenze attuali nella nail art
Tra le tendenze più popolari, si osserva l’uso di smalti vegan e eco-sostenibili, che rappresentano oltre il 30% delle vendite totali.
Inoltre, il design minimalista continua a guadagnare popolarità, con un incremento del 15% rispetto all’anno precedente.
Materiali e strumenti essenziali
Nel settore della nail art, i materiali più richiesti includono gel UV, smalti semipermanenti e stickers decorativi. Si prevede che la domanda di gel UV aumenterà del 20%, grazie alla loro durata e versatilità.
I social media hanno trasformato il modo in cui viene percepita la nail art.
Circa il 40% delle consumatrici afferma di scoprire nuove tendenze attraverso piattaforme come Instagram e TikTok, portando a un aumento della domanda di tutorial e kit fai-da-te.
Previsioni future per il mercato della nail art
Il mercato della nail art continuerà a crescere, con un valore stimato di 15 miliardi di euro entro il 2030. Le innovazioni nei prodotti e l’espansione della vendita al dettaglio online saranno fattori chiave per questa crescita.