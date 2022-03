Il mondo del doppiaggio ha perso una delle voci più iconiche degli ultimi anni. Giovanni Battezzato si è spento all’età di 71 anni. Figura poliedrica capace di spostarsi negli ambiti più diversi, Battezzato fu sopratttutto noto per aver prestato la voce a personaggi iconici dell’animazione giapponese quali il drago Shenron di Dragon Ball o ancora Smoker in One Piece.

Morto Giovanni Battezzato, la carriera

La lunga carriera di Battezzato non si ferma però al doppiaggio. In televisione lo abbiamo visto in serie popolari italiane a cavallo tra gli anni ’80 e 2000 quali Cristina, Nonno Felice, Casa Vianello, Quelli dell’Intervallo o ancora i Cesaroni. Tra il 2008 e il 2012 fu una delle colonne portanti di Virgin Investigation Bureau insieme a Sophia Eze.

Il cordoglio sui social

Nel frattempo sono stati in molti che sui social hanno voluto dedicare un ultimo pensiero a Battezzato a cominciare dalla redazione di Virgin Radio che ha scritto: “Buon viaggio detective Malone.

RIP”. Anche Yamato Video si è unita alla lungata ondata di cordogli: “Apprendiamo con profonda tristezza la scomparsa di Giovanni Battezzato. Grazie per tutti i personaggi che ci hai regalato!”. Infine si segnalano saluti quali quelli di Maurizio Merluzzo o ancora quello dell’artista e cosplayer Giorgia Vecchini.