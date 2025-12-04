MUG Root Beer presenta una collezione esclusiva di profumi per le festività

Le festività si avvicinano e con esse arrivano sorprese inaspettate nel mondo dei regali. MUG Root Beer, noto marchio legato a momenti spensierati come le serate pizza e i sonni da campeggio, ha deciso di lanciarsi nel settore delle fragranze. La nuova creazione, chiamata Daddy’s Home, celebra non solo l’iconico aroma della soda, ma anche il suo amato mascotte, il bulldog Dog.

Il brand ha generato grande attesa sui social media, dove ha condiviso una serie di teaser di prodotti ispirati a MUG, come polveri proteiche ed energy drink.

Queste idee, inizialmente pensate come scherzi, hanno riscosso un enorme successo, portando infine il team a realizzarne una: un profumo che unisce nostalgia e modernità.

Un profumo da non perdere

Il profumo Daddy’s Home verrà lanciato in edizione limitata il 9 dicembre esclusivamente sul TikTok Shop di MUG Root Beer. Questo aroma sfoggia una miscela avvolgente di cedro, sandalwood, vaniglia e caramello, evocando la sensazione di un fresco sorso di root beer, reinterpretata in una forma olfattiva.

Un’idea regalo unica

Fino a esaurimento scorte, i consumatori potranno acquistare un bundle al prezzo di 15 dollari, che include un flacone da 1,7 once di profumo e una confezione di mini lattine di MUG Root Beer. Gli ordini effettuati entro l’11 dicembre arriveranno a destinazione in tempo per le festività, rendendolo un regalo perfetto per gli appassionati del marchio.

Un’operazione di marketing mirata

MUG Root Beer ha saputo sfruttare al meglio l’onda del successo sui social media, lanciando questa fragranza proprio nel periodo delle festività.

La campagna di marketing si allinea con le tendenze attuali, dove la Generazione Z gioca un ruolo fondamentale nel processo decisionale degli acquisti. Secondo i dati di Circana, infatti, il 38% degli acquisti di fragranze domestiche è influenzato da questo gruppo demografico.

La strategia di marketing si basa sulla creazione di contenuti coinvolgenti sui social, includendo il bulldog Dog in vari post per attrarre l’attenzione dei consumatori. Durante una presentazione all’Advertising Week, i dirigenti di PepsiCo hanno sottolineato come MUG sia diventato il marchio in più rapida crescita nel settore delle root beer, grazie anche a questa forte presenza sui social media.

Collezionisti e edizioni speciali

Per i collezionisti, c’è un motivo in più per affrettarsi: solo 200 flaconi della fragranza avranno un tappo speciale decorato con la faccia di Dog, un tocco che sicuramente farà sorridere chiunque lo riceva. Questa edizione limitata rappresenta un perfetto connubio tra nostalgia e modernità, rendendo il prodotto ancor più desiderabile.

MUG Root Beer ha trovato un modo innovativo per collegare i ricordi d’infanzia con una nuova forma di espressione. Con Daddy’s Home, il marchio non solo celebra la sua eredità, ma si propone anche come un attore rilevante nel mercato delle fragranze, sfruttando le tendenze attuali di consumo e socializzazione. Il lancio della collezione rappresenta un’opportunità unica per i fan di vivere i sapori della loro infanzia in una nuova dimensione.