Mrs Doubtfire: trama, cast e curiosità

Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre è uno dei titoli più amati della cinematografia dell’attore Robin Williams e del regista Chris Columbus. Un successo davvero incredibile, che è rimasto nel cuore di tutti i fan dell’attore.

Mrs. Doubtfire: la trama

Daniel Hillard viene licenziato perché improvvisa le battute durante il doppiaggio. Sua moglie Miranda, molto preoccupata per il futuro dei tre figli, chiede il divorzio e l’affidamento dei bambini, che l’uomo potrà vedere solo nei weekend. La donna mette un’inserzione sul giornale per trovare una governante e così l’ex marito si inventa un travestimento perfetto da anziana donna e si presenta nella casa della ex moglie per ottenere il lavoro.

Viene assunto come Mrs. Doubtfire e si occuperà dei suoi figli. Intanto riesce a trovare un lavoro da facchino in un centro di produzione televisiva, dove viene notato dal produttore mentre si diverte ad inventare un programma per ragazzi. Riesce ad ottenere il lavoro, continuando a lavorare anche a casa dell’ex moglie. In questo modo riesce ad ottenere le confidenze della moglie Miranda e dei figli Lydia, Chris e Natalie, che sentono la mancanza del padre.

Riesce anche a mettersi tra la sua ex moglie e il nuovo fidanzato Stu. Il finale è davvero molto speciale, con un grande insegnamento.

Mrs. Doubtfire: il cast

Il cast di questo famosissimo film è composto da attori e attrici d’eccezione:

Robin Williams – Daniel Hillard/ Mrs. Doubtfire;

– Daniel Hillard/ Mrs. Doubtfire; Sally Field – Miranda;

– Miranda; Pierce Brosnan – Stuard Dunmeyer;

– Stuard Dunmeyer; Matthew Lawrence – Chris Hillard;

– Chris Hillard; Mara Wilson – Natalie Hillard;

– Natalie Hillard; Harvey Fierstein – Frank Hillard;

Mrs. Doubtfire: curiosità

Ci sono tante curiosità che riguardano questo famosissimo film: