Cantautore di talento tra i più apprezzati sulla scena musicale del nostro paese, è anche il marito di una famosa attrice italiana e sono proprio innamoratissimi! Stiamo parlando di Francesco Motta. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è Motta

Noto semplicemente come Motta, in barba ad ogni rivalità dichiarata tra i due comuni della stessa regione, il cantautore nasce a Pisa, da genitori originari di Livorno, il 10 ottobre 1986 ed è del segno zodiacale della Bilancia. Attorno al 2006, quando ha appena 20 anni fonda la band indie-punk rock dei Criminal Jokers in cui milita come cantante, batterista e paroliere. Il loro primo album è interamente in lingua inglese, decidono però di avvicinarsi all’italiano con il secondo album Bestie, anticipato dal singolo Fango.

Negli stessi anni vediamo Motta dividere il palco con diversi artisti come gli Zen Circus, Nada e Giovanni Truppi il cantautore che ha partecipato come esordiente al Festival di Sanremo 2022 con il brano Tuo padre, mia madre, Lucia. Nel 2013 si trasferisce a Roma per frequentare il Centro sperimentale di cinematografia, dove studia composizione per film e compone musiche per prodotti audiovisivi. Ispirato proprio dalla città eterna da cui si sente adottato, Motta le dedica anche uno dei propri brani: Roma stasera.

La carriera nel mondo della musica

Motta raggiunge il successo nel giro di pochissimo tempo e a due anni dal suo esordio è già tra gli artisti più acclamati sulla scena. Nel 2016 infatti pubblica il suo primo album da solista, dal titolo La fine dei vent’anni, che gli fa vincere la Targa Tenco per la categoria Opera Prima. Due anni dopo, nel 2018, Motta fa uscire Vivere o morire, il secondo album della sua carriera per cui vince una seconda Targa Tenco, questa volta per il Miglior disco in assoluto.

Nel 2019 Motta arriva a calcare il palco del Festival di Sanremo, allora condotto da Claudio Baglioni e vince la serata dei duetti con Nada, la cantante e amica con cui si esibisce nel brano Dov’è l’Italia. In quell’occasione Motta piace così tanto che viene candidato, ancora una volta, per la Targa Tenco per la categoria Canzone singola.

Vita privata e curiosità

Motta è sposato con Carolina Crescentini diventata celebre per le sue interpretazioni in film come Notte prima degli esami – Oggi, Parlami d’amore e Generazione 1000 euro. Tra loro si può dire che sia scattato un vero e proprio colpo di fulmine nel 2017, un amore improvviso e travolgente che li ha portati a sposarsi per ben due volte.

Come ha raccontato la Crescentini stessa in alcune interviste infatti, il cantante e l’attrice si sono sposati la prima volta a New York, esattamente un giorno dopo la romantica proposta in ginocchio di lui, la seconda invece, nel 2019, è stata simbolica: una cerimonia riservatissima e campestre in Toscana, per una cerchia ristretta di parenti e amici. Motta e Carolina tengono molto alla propria privacy e solo di tanto in tanto, pubblicano qualche scatto di coppia sui rispettivi profili Instagram.