Modalità di Pagamento e Offerte Speciali su Estrosa: Scopri le Opportunità Esclusive!

Acquistare su Estrosa rappresenta un’esperienza semplice e sicura, grazie a diverse modalità di pagamento studiate per soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Che si tratti di un nuovo utente o di un cliente abituale, sono disponibili informazioni dettagliate e vantaggi speciali per rendere gli acquisti ancora più convenienti.

Modalità di pagamento disponibili

Su Estrosa, è possibile scegliere tra una varietà di metodi di pagamento. Ogni transazione avviene in totale sicurezza, grazie all’uso di connessioni crittografate SSL.

Tra le opzioni disponibili, si possono trovare:

Carte di credito e debito : Sono accettate tutte le principali carte, consentendo di completare gli acquisti in modo rapido.

: Sono accettate tutte le principali carte, consentendo di completare gli acquisti in modo rapido. Bonifico bancario : È possibile optare per questa modalità. Si raccomanda di prestare attenzione alla corretta digitazione del nostro IBAN:IT42 O070 9024 2070 0901 0186 017.

: È possibile optare per questa modalità. Si raccomanda di prestare attenzione alla corretta digitazione del nostro IBAN:IT42 O070 9024 2070 0901 0186 017. Pagamenti rateali con Klarna: Scegliendo questa opzione, si potrà suddividere il pagamento in tre rate senza interessi. Una volta selezionato, si verrà reindirizzati al portale sicuro di Klarna per completare l’operazione.

Attenzione agli aggiornamenti

È importante notare che il servizio di pagamento Scapay non è più attivo; pertanto, si invita a utilizzare Klarna per le transazioni rateali. Inoltre, per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, il Servizio Clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00. È possibile contattarci telefonicamente al numero 0541751089 o tramite WhatsApp al 3929945833.

Promozioni e vantaggi per i nuovi clienti

Per chi acquista su Estrosa per la prima volta, è disponibile un’offerta speciale. È consigliabile non perdere l’opportunità di utilizzare il codice sconto dedicato ai nuovi clienti. Cliccando sul link dedicato, si potrà scoprire come ricevere il proprio sconto e rendere il primo acquisto ancora più conveniente.

Consegna gratuita e vantaggi aggiuntivi

Inoltre, per ordini superiori a 35€, si offre la consegna gratuita presso il punto di ritiro. Questo rappresenta un ulteriore vantaggio che consente di risparmiare sui costi di spedizione, rendendo l’esperienza di acquisto ancora più vantaggiosa.

Contatti e assistenza

Il team di Estrosa è sempre pronto ad assistere per qualsiasi domanda o curiosità riguardante i prodotti disponibili nello shop. Che si tratti di chiarimenti sui metodi di pagamento o di informazioni su un prodotto specifico, è possibile contattarci senza esitazione. L’obiettivo è garantire un’esperienza d’acquisto positiva e soddisfacente.

Per ulteriori domande, è possibile inviare un’email all’indirizzo [email protected] o contattarci tramite i canali social. La soddisfazione dei clienti è una priorità, e il team di Estrosa si impegnerà al massimo per fornire supporto in ogni momento.