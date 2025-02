Il ritorno dei Modà a Sanremo

I Modà, la celebre band pop rock italiana, si preparano a calcare nuovamente il palco del Festival di Sanremo per la loro quinta volta. Dopo aver conquistato il pubblico con brani indimenticabili come ‘Arriverà’ e ‘Se si potesse non morire’, tornano con un nuovo singolo intitolato ‘Non ti dimentico’. Questo brano rappresenta non solo un ritorno musicale, ma anche un’opportunità per riflettere sulle esperienze vissute e sulle emozioni che la vita ci regala.

Il significato di ‘Non ti dimentico’

Francesco “Kekko” Silvestre, leader della band, ha condiviso il significato profondo del nuovo brano. In un’intervista, ha dichiarato: “La vita ci mette di fronte a situazioni più o meno belle, ma ritrovare la forza è il modo migliore per rinascere”. Questo messaggio di resilienza e speranza è ciò che i Modà intendono trasmettere con ‘Non ti dimentico’, un pezzo che parla di ricordi e di come questi influenzino il nostro presente. La canzone, accreditata tra gli outsider di quest’edizione del festival, promette di emozionare e coinvolgere il pubblico.

Progetti futuri e concerti

Oltre alla partecipazione a Sanremo, i Modà hanno in programma un grande concerto allo stadio di San Siro il 12 giugno. Questo evento rappresenta un traguardo importante per la band, che continua a raccogliere consensi e affetto da parte dei fan. La preparazione per il festival e il concerto richiede un impegno notevole, ma Kekko e i suoi compagni sono pronti a dare il massimo per regalare emozioni indimenticabili. Con un mix di nostalgia e novità, i Modà si apprestano a scrivere un nuovo capitolo della loro carriera musicale.