Moda Italiana in India: Tradizione e Innovazione si Incontrano nelle Giornate della Moda

Le Giornate della Moda Italiana in India hanno costituito un'importante iniziativa per valorizzare e promuovere il Made in Italy, sottolineando l'eccellenza e la creatività del nostro patrimonio sartoriale.

Dal 28 al 30 ottobre 2025, l’India ha ospitato una rassegna dedicata alla moda italiana, evento che ha visto la partecipazione di esperti del settore, designer e appassionati. Questa iniziativa, nota come le Giornate della Moda Italiana nel Mondo, è stata organizzata dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi, dal Consolato Generale a Mumbai e dall’Istituto di Cultura di New Delhi, in collaborazione con The Platform, una rilevante testata giornalistica del settore fashion.

Un evento di respiro internazionale

Le Giornate della Moda hanno rappresentato un’importante opportunità per il Made in Italy di farsi conoscere in uno dei mercati emergenti più dinamici del mondo. Le tre città coinvolte, New Delhi, Mumbai e Ahmedabad, hanno ospitato un programma ricco di eventi, incontri e mostre, evidenziando l’eccellenza e la creatività della moda italiana.

Il kick-off a New Delhi

Il primo giorno dell’evento si è svolto a New Delhi, capitale dell’India, dove sono stati organizzati incontri tra designer italiani e indiani.

Il tema centrale ha riguardato la sostenibilità nella moda, con discussioni che hanno confrontato la tradizione sartoriale italiana e le innovazioni emergenti. Durante l’incontro, è stata inaugurata la mostra “Italia è Moda”, che ha messo in evidenza i lavori di giovani creativi italiani, sottolineando l’importanza della formazione e dell’innovazione nel settore.

Una tappa a Mumbai ricca di emozioni

Il secondo giorno ha visto Mumbai come protagonista, con una serie di interventi da parte di figure di spicco dell’industria della moda italiana.

Tra i momenti salienti, una sfilata organizzata dall’Istituto Marangoni ha celebrato il 90° anniversario dell’istituzione, mostrando il talento dei giovani stilisti indiani. Inoltre, le discussioni hanno approfondito il mercato della moda e le sue potenzialità, evidenziando come l’Italia possa offrire esperienze di lusso e artigianato di alta qualità.

Focus su innovazione e artigianato ad Ahmedabad

Il gran finale si è tenuto ad Ahmedabad, con un’attenzione particolare rivolta all’artigianato e al ricamo di lusso.

Durante l’evento, alcuni dei nomi più importanti dell’industria hanno analizzato come il design italiano possa influenzare e arricchire il panorama della moda indiana. Un omaggio speciale è stato dedicato a Giorgio Armani, riconosciuto simbolo della moda italiana nel mondo, evidenziando come la sua visione abbia ispirato generazioni di designer.

Un progetto di diplomazia culturale

Il progetto delle Giornate della Moda Italiana è stato avviato dal Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, nel gennaio 2025, come parte di una strategia di diplomazia della crescita. Questo format globale mira a rafforzare la presenza della moda italiana nel mondo, sostenere l’internazionalizzazione delle aziende e promuovere una narrazione comune che coniughi cultura, creatività e industria.

Grazie alla sinergia con The Platform, la manifestazione ha consolidato i legami culturali e commerciali tra Italia e India, sottolineando il ruolo della moda come ambasciatrice del Made in Italy a livello globale. Le Giornate della Moda hanno offerto un palcoscenico per i designer di talento e hanno creato opportunità di networking e collaborazione tra i professionisti del settore.