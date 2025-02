Un Sanremo da ricordare

I Modà, storica band milanese, hanno partecipato alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Non ti dimentico’. Nonostante il 22esimo posto in classifica, la performance ha suscitato l’entusiasmo dei fan, che hanno apprezzato la potenza vocale di Kekko Silvestre, il frontman del gruppo. La canzone, che parla di un amore segnato dal rimpianto, ha colpito per la sua profondità e il suo significato, dimostrando che la musica dei Modà continua a toccare il cuore del pubblico.

Il tour ‘La notte dei romantici’

In attesa di tornare sul palco, i Modà hanno annunciato il loro tour estivo ‘La notte dei romantici’, con la prima data fissata per il 12 giugno allo stadio San Siro di Milano. Questo concerto, già quasi sold out, rappresenta un’occasione unica per rivivere oltre vent’anni di successi musicali. La band ha recentemente aggiunto una nuova data il 28 giugno alla Fiera di Cagliari, promettendo un’estate ricca di emozioni e musica dal vivo. Durante il tour, i fan potranno ascoltare anche i brani del nuovo album “8 CANZONI”, che segna un importante capitolo nella carriera della band.

Un legame speciale con Roberto Baggio

Tra i sostenitori più affezionati dei Modà c’è Roberto Baggio, ex calciatore e amico di Kekko Silvestre. Durante la serata finale del Festival, Baggio ha condiviso un momento speciale, postando una foto che lo ritrae mentre guarda l’esibizione dei Modà. Questo gesto ha toccato profondamente Kekko, che ha risposto con un messaggio affettuoso sui social. La loro amicizia, forgiata nel tempo, rappresenta un esempio di come la musica possa unire le persone, creando legami indissolubili. La presenza di Baggio, simbolo di coraggio e determinazione, ha dato ulteriore forza al messaggio di resilienza che i Modà vogliono trasmettere attraverso la loro musica.