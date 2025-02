Modà: il coraggio di rinascere e il ritorno a Sanremo 2025

Il significato del ritorno

«È l’ora del ritorno, è l’ora del coraggio». Queste parole racchiudono l’essenza della partecipazione dei Modà al Festival di Sanremo 2025. Francesco “Kekko” Silvestre, leader della band, esprime il profondo significato di questo momento, sottolineando come la vita ci metta di fronte a sfide e opportunità. La forza di rinascere e di cercare nuove emozioni è ciò che guida la band in questo nuovo capitolo della loro carriera. Dopo aver affrontato la lotta contro la depressione con il brano “Lasciami”, Kekko si sente pronto a condividere un messaggio di speranza e resilienza.

Un nuovo album e un concerto imperdibile

Il 2025 si preannuncia come un anno ricco di emozioni per i Modà. Il 14 febbraio uscirà il loro atteso album “8 Canzoni”, un lavoro che promette di toccare il cuore dei fan. Inoltre, il 12 giugno, la band si esibirà allo stadio San Siro di Milano, un evento che rappresenta un grande traguardo per un gruppo che ha saputo conquistare il pubblico per oltre vent’anni. Silvestre ricorda con affetto il loro esordio al Festival, quando erano tra i Giovani e arrivarono ultimi, ma quell’esperienza è stata fondamentale per la loro crescita artistica.

Collaborazioni e amicizie nel mondo della musica

Un momento speciale del Festival sarà l’esibizione con Francesco Renga, un amico di lunga data. La loro amicizia e la stima reciproca rendono questa collaborazione ancora più significativa. Silvestre sottolinea l’importanza di avere relazioni sincere nel mondo dello spettacolo, dove spesso la superficialità regna sovrana. La presenza di Renga sul palco dei duetti rappresenta un legame tra passato e presente, un simbolo di come la musica possa unire le persone.

La sfida dei concerti negli stadi

Parlando del concerto a San Siro, Kekko riflette sulle sfide che comporta esibirsi in uno stadio. Sebbene oggi i concerti negli stadi siano più comuni, la preparazione e la dedizione necessarie per affrontare un palco di tale grandezza non devono essere sottovalutate. La band è consapevole che il successo richiede impegno e autenticità, e Kekko è determinato a portare sul palco un’esperienza che rispecchi il loro percorso artistico. La musica, per lui, deve sempre essere un’espressione sincera e profonda.