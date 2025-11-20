Moda e tecnologia: il futuro del commercio al dettaglio

Un evento esclusivo che indaga il connubio tra moda e tecnologia, fornendo ispirazioni e prospettive innovative per il futuro del settore retail.

Il panorama della moda sta attraversando una fase di trasformazione radicale, dove le nuove tecnologie giocano un ruolo cruciale. Le innovazioni come l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata non solo modificano i processi creativi, ma cambiano anche le dinamiche di interazione tra brand e consumatori. Questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per coloro che desiderano rimanere al passo con le evoluzioni del settore.

Obiettivi dell’evento

L’incontro si propone di mettere in evidenza come le aziende possano distinguersi in un mercato sempre più competitivo.

Attraverso sessioni interattive e discussioni, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare le innovazioni che stanno plasmando il futuro del retail. Sarà un momento di confronto e apprendimento, utile per sviluppare strategie efficaci.

Interventi e presentazioni

La giornata sarà caratterizzata da una serie di interventi formativi e interviste con esperti del settore. Gli ospiti potranno ascoltare le esperienze di leader di mercato, che condivideranno le loro visioni e le migliori pratiche.

Ogni intervento rappresenterà un tassello fondamentale per comprendere le potenzialità delle tecnologie emergenti nella moda.

Chi dovrebbe partecipare

Questo evento è rivolto a un pubblico variegato, che include manager, retailer e professionisti della moda. È un’occasione preziosa per chiunque desideri entrare in contatto con le ultime tendenze e innovazioni del settore. Inoltre, i partecipanti avranno l’opportunità di creare reti di contatti e scoprire nuovi partner commerciali.

Networking e opportunità

Un aspetto fondamentale dell’evento è il networking. I partecipanti avranno la possibilità di interagire con relatori e altri professionisti, creando sinergie e opportunità di collaborazione. Condividere idee e conoscenze aiuterà a promuovere il cambiamento e l’innovazione nel settore.

Un momento speciale Sarà l’occasione per scoprire la nuova SEAL 6 DM-i, un’auto che rappresenta l’avanguardia in termini di design e sostenibilità. Con un’autonomia che può raggiungere i 1.500 km, questo veicolo incarna la visione di BYD per un futuro piùsostenibile.

L’evento si terrà il 12 Giugno 2025 a Milano, un appuntamento da segnare in agenda per chiunque operi nel mondo della moda e della tecnologia.