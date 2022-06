Una misteriosa aggressione si è consumata in danno di Tommaso, il figlio di Serena Enardu, e lo sfogo dell’influencer su Instagram fa il paio con il racconto della denuncia alla polizia sull’increscioso fatto. E la Enardu ha pubblicato alcuni video social nei quali ha spiegato cosa sia accaduto a Tommaso e come sia stato vittima di un’aggressione.

Aggressione a Tommaso, il figlio di Serena Enardu

I media spiegano che quell’episodio ha molto provato Serena e la sua frustrazione è tanto più palese a considerare che i video sarebbero immediatamente successivi alla denuncia in polizia. Ma cosa è successo? Tecnicamente le dinamiche sono ancora un mistero: quel che si sa è che il figlio di Serena Enardu ha subito un’aggressione e che la madre della vittima ha spiegato come dietro consiglio dei suoi legali abbia deciso di divulgare pochi elementi sui social.

Un “essere spregevole che doveva proteggerlo”

Qualcosa però pare sia trapelato: pare che una una persona per ora anonima si sia presentata a casa di Serena per picchiare suo figlio. Dopo il fatto e dopo essere andata a sporgere denuncia Serena ha dato qualche altra spiegazione generica ed ha definito un “essere spregevole” la persona che si è “presentata a casa sua con lo scopo di nuocere” a suo figlio. E pare che si tratti di una persona che in origine avrebbe dovuto addirittura proteggere Tommaso.

Il mistero si infittisce.