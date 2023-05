Milo Infante, chi è la moglie Sara Venturi?

Milo Infante, giornalista e conduttore televisivo, è sposato con Sara Venturi. Scopriamo insieme chi è la donna che ha rubato il cuore al conduttore, con cui è sposato dal 2006.

Milo Infante, la moglie Sara Venturi: chi è?



Sara Venturi è la moglie del famoso giornalista e conduttore televisivo Milo Infante. La donna, che ha conquistato il cuore del conduttore, non appartiene al mondo dello spettacolo. I due hanno un legame molto forte, ricco di affetto e di stima reciproca. Sara Venturi è stata Miss Padania nel 1998, ma in seguito non ha più avuto a che fare con il mondo dello spettacolo, in cui invece lavora il marito. Lei e Milo Infante si sono sposati il 10 giugno 2006, con una cerimonia celebrata da Don Mazzi nella parrocchia di San Rocco ad Erbanno, in provincia di Brescia. Un matrimonio solido, duraturo e sereno. I due appaiono spesso insieme ed è sempre molto evidente che il loro legame sentimentale sia molto forte e caratterizzato da tanta complicità e da un sentimento profondo. Milo Infante è un professionista della televisione, molto conosciuto dal pubblico, oltre ad essere vice direttore di Rai 2. È stato al timone di diverse trasmissioni di successo, che ha sempre condotto con grande stile, grande bravura e grande competenza. Deve il suo esordio a Vittorio Feltri, quando nel 1993 lo ha scelto per collaborare a L’indipendente. Da quel momento la sua carriera è decollata ed è diventato anche autore e conduttore di diversi talk show, come Buoni e Cattivi, L’Italia sul 2, Senza Peccato, Generazione Giovani. Dal 26 ottobre 2020 conduce, con grande successo, su Rai 2, il programma di approfondimento dal titolo Ore 14, che parla di tantissimi argomenti diversi, tutti molto interessanti, con cui ogni pomeriggio intrattiene il pubblico.

Sara Venturi: la vita privata della moglie di Milo Infante



Sara Venturi è nata nel 1979 e ha 44 anni. Dal suo felice e sereno matrimonio con Milo Infante, il 2 maggio 2008, è nato un figlio, che i due hanno deciso di chiamare Daniele. Il ragazzo, come si vede dai social network, è molto sportivo ed è un giovanissimo campione di basket. Sara Venturi nel 1998 ha partecipato al concorso di bellezza Miss Padania, arrivando sul podio, ma non ha mai lavorato nel mondo dello spettacolo. La donna è laureata in Giurisprudenza ed esercita la professione di avvocato. Dal suo profilo Instagram, si notano moltissime fotografie che la ritraggono nella sua quotidianità, soprattutto in compagnia di suo figlio Daniele e del marito Milo Infante. Sara Venturi è una donna molto solare e sempre sorridente, che sembra amare molto la natura, la vita all’aria aperta, stare insieme alla sua famiglia e trascorrere il tempo con le sue amiche. Ama condividere con i suoi follower i momenti delle sue giornate, soprattutto quelli in compagnia delle persone che ama. Tra queste ovviamente il marito Milo Infante, con cui ha costruito una bellissima famiglia e un matrimonio davvero molto felice e pieno d’amore.