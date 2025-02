Un evento di portata internazionale

La Fashion Week di Milano si avvicina e con essa l’attesa per uno degli eventi più attesi nel panorama della moda mondiale. Dal 25 febbraio al 3 marzo, la capitale della moda italiana si trasformerà in un palcoscenico per stilisti, designer e appassionati del settore. Con un indotto della spesa turistica che si prevede vicino ai 185 milioni di euro, la settimana della moda non è solo un evento di stile, ma anche un’importante opportunità economica per la città.

Le sfilate e i designer protagonisti

Quest’anno, il programma è ricco di appuntamenti: ben 153 eventi, tra cui 56 sfilate fisiche e 6 digitali. A dare il via alla manifestazione sarà Gucci, seguito da una serie di novità che promettono di stupire. Tra i nomi emergenti, spiccano Francesco Murano, beneficiario del Camera Moda Fashion Trust Grant 2024, e Susan Fang, sostenuta da Dolce&Gabbana. La presenza di questi talenti rappresenta un segnale positivo per il futuro della moda italiana, che continua a rinnovarsi e a sorprendere.

Un focus sulla cultura della moda

Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, ha sottolineato l’importanza di valorizzare la moda italiana, che non è solo un settore economico, ma una vera e propria cultura. “Dobbiamo riportare la gente alla passione per la moda e creare una cultura della moda”, ha affermato. Questo è un invito a tutti gli attori del settore a collaborare e a costruire ponti, piuttosto che muri, per promuovere un’industria che è il fiore all’occhiello del nostro Paese.

Eventi da non perdere

Tra gli eventi più attesi, il 25 febbraio si inaugurerà la mostra ‘Io sono Leonor Finì’ a Palazzo Reale, accompagnata da un esclusivo party. Inoltre, il Fashion Hub aprirà le sue porte per ospitare la nuova generazione di designer, con progetti internazionali come ‘Ensemble: Voices Of Seoul’ e ‘GoMongolià’. Questi eventi non solo celebrano la moda, ma anche la creatività e l’innovazione che caratterizzano il settore.

Un futuro luminoso per la moda italiana

Nonostante le sfide economiche e i timori legati ai dazi, la Confcommercio di Milano prevede una crescita del 2,3% rispetto all’anno scorso. Questo è un segnale positivo che dimostra come la moda italiana continui a essere un pilastro fondamentale per l’economia e la cultura del Paese. Con eventi come la Fashion Week, Milano si conferma come una delle capitali della moda più influenti al mondo, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.