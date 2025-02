Un palcoscenico per la moda italiana

La Fashion Week di Milano è un evento attesissimo che ogni anno attira l’attenzione di appassionati di moda, designer e celebrità da tutto il mondo. Quest’anno, dal 25 febbraio al 3 marzo, la città si trasformerà in un palcoscenico per le ultime tendenze della moda femminile autunno-inverno. Con ben 153 appuntamenti in programma, tra cui 56 sfilate fisiche e 6 digitali, Milano si prepara a stupire con una manifestazione che celebra l’arte e la creatività.

Novità e anniversari da non perdere

Ad aprire le danze sarà il prestigioso marchio Gucci, seguito da una serie di eventi che vedranno protagonisti nomi emergenti come Francesco Murano, vincitore del Camera Moda Fashion Trust Grant 2024, e Susan Fang, sostenuta da Dolce&Gabbana. Non mancheranno le celebrazioni per i grandi anniversari: Fendi festeggerà i suoi 100 anni con una sfilata co-ed, mentre Dsquared2 e K-way celebreranno rispettivamente il 30esimo e il 60esimo anniversario. Questi eventi non solo mettono in luce la storia della moda italiana, ma anche la sua continua evoluzione e innovazione.

Un focus sulla sostenibilità e il futuro della moda

La Fashion Week non è solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per riflettere sul futuro della moda. Il Fashion Hub, che aprirà il 25 febbraio, ospiterà una nuova generazione di designer, con progetti internazionali come ‘Ensemble: Voices Of Seoul’ e ‘GoMongolià’. Questi progetti evidenziano l’importanza della collaborazione internazionale e della sostenibilità nel settore. Come ha sottolineato Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo economico di Milano, la moda è un’industria fondamentale per l’economia italiana e deve essere sostenuta attraverso la creazione di ponti e non muri.

Nonostante le sfide economiche e i timori legati ai dazi, l’indotto della spesa turistica a Milano è previsto vicino ai 185 milioni di euro, con una crescita del 2,3% rispetto all’anno scorso. Questo dimostra che la passione per la moda è viva e che Milano continua a essere un punto di riferimento per il settore.