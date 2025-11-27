Milano Fashion Institute: Formazione d’Eccellenza per il Settore Moda

Il Milano Fashion Institute (MFI) rappresenta un punto di riferimento significativo per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel settore della moda. Situato nel cuore di Milano, l’istituto offre un ambiente in cui creatività, passione e eccellenza si integrano per formare i professionisti del futuro. Grazie alla sua affiliazione con la Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI), MFI assicura un accesso diretto a un network di brand e esperti del settore, rendendo l’esperienza formativa unica e altamente qualificata.

Un’educazione pratica e teorica

La peculiarità dei programmi di MFI risiede nella combinazione di conoscenze teoriche e esperienze pratiche. Gli studenti non si limitano a studiare la moda, ma vivono l’industria in prima persona. I master offrono un mix di progetti reali, tirocini e contatti diretti con i leader del settore. Ogni corso è progettato in collaborazione con la CNMI per garantire che le competenze acquisite siano in linea con le esigenze del mercato.

Un network internazionale

Studiare presso MFI significa entrare a far parte di una comunità globale composta da designer, imprenditori e professionisti provenienti da tutto il mondo. Questo ambiente multiculturale risulta fondamentale per preparare gli studenti a una carriera in un settore in continua evoluzione, influenzato da dinamiche globali, innovazione e sostenibilità.

La sinergia con la Camera Nazionale della Moda Italiana

Dal 2025, MFI è ufficialmente riconosciuta come la business school della CNMI, l’associazione che tutela e promuove la moda italiana a livello internazionale.

Attraverso questa alleanza, gli studenti beneficiano di opportunità uniche, come stage e collaborazioni con i più prestigiosi brand del settore. La CNMI riveste un ruolo fondamentale per tutte le iniziative che promuovono il made in Italy e il talento creativo italiano.

Formazione per il futuro

MFI non si limita a formare professionisti, ma si impegna a preparare i leader del futuro. Le competenze acquisite dagli studenti sono pensate per affrontare le sfide del settore, come la sostenibilità e l’innovazione.

Il programma di studi è costantemente aggiornato per rispondere alle esigenze di un’industria in rapida trasformazione.

Un percorso in continua evoluzione

Fondato nel 2007, MFI ha sperimentato una crescita costante e un’espansione dei suoi programmi formativi. L’istituto ha accolto studenti da ogni parte del mondo, rendendo la sua offerta formativa di carattere internazionale. Nel 2015, MFI ha introdotto corsi brevi e programmi esecutivi, rispondendo così alle esigenze del settore moda e lusso. La collaborazione con università prestigiose, come il Fashion Institute of Technology di New York e l’Università Mackenzie in Brasile, ha ulteriormente arricchito il panorama accademico di MFI.

Innovazione e sostenibilità

Il primo Master in Brand & Sustainability Management è stato lanciato nel 2025, evidenziando l’impegno dell’istituto verso la sostenibilità. MFI si dedica a formare professionisti consapevoli, capaci di affrontare le sfide legate all’impatto ambientale e sociale dell’industria della moda.

Leadership e visione strategica

Carlo Capasa, presidente della CNMI, guida l’istituto con una visione strategica focalizzata su sostenibilità, diversità e inclusione. La leadership di Capasa ha trasformato il Milano Fashion Institute (MFI) in un punto di riferimento globale per la formazione nella moda, promuovendo eventi come i Green Carpet Fashion Awards e i CNMI Sustainable Fashion Awards. Al suo fianco, Simone Cipriani, Dean di MFI, è un esperto riconosciuto di sostenibilità e circolarità nella moda, impegnato a formare la nuova generazione di leader del settore.

Il Milano Fashion Institute rappresenta un’opportunità unica per coloro che intendono intraprendere una carriera nel mondo della moda, garantendo una formazione di alta qualità, una rete di contatti internazionali e un forte impegno verso un futuro sostenibile.