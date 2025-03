Dal 17 al 23 marzo, Milano si trasforma in un palcoscenico per la prevenzione e il benessere.

Un evento dedicato alla salute e al benessere

Dal 17 al 23 marzo, Milano diventa il fulcro della prevenzione grazie al Festival della Prevenzione, un’iniziativa promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT). Questo evento straordinario coinvolgerà l’intera città, offrendo un programma ricco di appuntamenti che spaziano dalla cultura alla medicina, dallo sport alla sensibilizzazione. L’obiettivo è promuovere la salute e il benessere, con un’attenzione particolare alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Un programma ricco di appuntamenti

Con ben 39 appuntamenti, 17 location e 75 relatori, il Festival della Prevenzione si propone di sensibilizzare e informare su cinque temi fondamentali per la salute: alimentazione, movimento, benessere mente-corpo, contrasto delle dipendenze e diagnosi precoce. Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti, con alcune esperienze che richiedono prenotazione fino a esaurimento posti. Non si tratta solo di conferenze nei tradizionali centri culturali, ma anche di attività in luoghi di marginalità sociale, come il carcere di San Vittore e l’Istituto a custodia attenuata per detenute madri.

Attività pratiche e coinvolgenti

Il Festival non si limita a conversazioni e seminari, ma offre anche numerose esperienze pratiche per imparare a mettere in atto la prevenzione nella vita quotidiana. Tra le attività proposte ci sono cooking class e showcooking per imparare a cucinare piatti salutari, sessioni di calisthenics ai Giardini Montanelli, yoga sulla sedia e percorsi online di disassuefazione dal fumo. Inoltre, dal 21 al 23 marzo, sarà possibile sottoporsi a visite ed esami di diagnosi precoce per diversi tipi di tumore, presso lo Spazio mobile e gli ambulatori LILT.

Un’importante collaborazione per la salute

La partnership con l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, un’eccellenza nel campo oncologico, è un elemento chiave di questa iniziativa. Il Festival è patrocinato da European Cancer Leagues, Regione Lombardia e Comune di Milano. Tra gli appuntamenti più significativi, il 21 marzo, i presidenti LILT Francesco Schittulli e Marco Alloisio accoglieranno le istituzioni per i saluti ufficiali, seguiti da esperti del calibro di Marta Marsilio e Mario Melazzini che discuteranno del tema “Investire in Prevenzione”.

Il Festival della Prevenzione rappresenta quindi un’opportunità imperdibile per chiunque desideri investire sulla propria salute, imparare a prevenire i rischi più comuni e sensibilizzare gli altri a una cultura della cura e della consapevolezza.