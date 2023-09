Scopriamo insieme i migliori tagli capelli medi visti alla Milano Fashion Week. In questi giorni le ispirazioni in fatto di bellezza sono sempre di più e anche per quanto riguarda le acconciature ci sono tante novità in vista.

I migliori tagli capelli medi visti alla Milano Fashion Week

I nuovi tagli capelli medi sono diventati i protagonisti della Milano Fashion Week, per quanto riguarda le acconciature. Sembrano avere davvero una marcia in più e sono già diventati una tendenza a cui moltissime donne sicuramente non rinunceranno. Stiamo parlando di tagli con una dimensione tra il lungo e corto, ideale per tutte le stagioni, con qualche nuova sperimentazione molto interessante. Per questo stanno ottenendo così tanto successo quei tagli che si allungano oltre le spalle, fino alle clavicole, che sfiorano i capelli lunghi ma rimangono su una lunghezza media. Sono stati sfoggiati in varie forme, più frastagliati, mossi, ricci e naturali, con un effetto davvero unico e soprattutto molto naturale, tanto da riuscire a sorprendere. Harper’s Bazaar ha selezionato alcuni tagli che sono stati sfoggiati sulle passerelle della Milano Fashion Week e che hanno già ottenuto un grande successo. Andiamo a scoprirli insieme!

Tra i tagli capelli medi della Milano Fashion Week troviamo:

Tagli capelli medi molto scalati: alcuni tagli puntano su scalature evidenti, con sforbiciate che puntano tutto sulla parte alta, all’altezza delle orecchie, per creare una specie di doppio taglio, ovvero un taglio medio con bob incorporato. Si tratta di tagli che abbiamo visto sulle passerelle di JW Anderson e N°21;

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da N21 (@numeroventuno)

Tagli medi ricci: una lunghezza perfetta per tirare fuori tutta la natura riccia e ribelle dei capelli. Sulle passerelle di Roberto Cavalli e Iceberg sono apparsi dei tagli medi ricci davvero molto sensuali, lasciati alla loro natura più libera e selvaggia, come simbolo di libertà, senza nessuna piega;

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bella Feoli (@bella.feoli)

Tagli medi evoluzione del Mullet : un mullet che si allunga fino alla media dimensione, frastagliato e coraggioso, come quello visto per la collezione primavera estate 2024 di Del Core. Un’acconciatura con una frangia lunga, così come le basette, con frastagliature nei perimetri e punte che donano un tocco rock;

: un mullet che si allunga fino alla media dimensione, frastagliato e coraggioso, come quello visto per la collezione primavera estate 2024 di Del Core. Un’acconciatura con una frangia lunga, così come le basette, con frastagliature nei perimetri e punte che donano un tocco rock; Tagli medi cofanati: protagonista della sfilata di Antonio Marras, squadrato e dal taglio netto, che sviluppa la sua personalità in alto, sulla testa, con un ciuffo cofanato;

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Marras (@antoniomarrasofficial)

Tagli medi spontanei: tagli medi al confine con i capelli lunghi, affidati a pieghe spontanee e naturali, con un effetto unico, come dimostrato dalle sfilate di Laura Biagiotti e N°21.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da N21 (@numeroventuno)

I tagli medi sembrano essere diventati un trend per le stagioni in arrivo, con tante sfumature diverse, tutte fonte di grande ispirazione per le donne. Sulle passerelle della Milano Fashion Week abbiamo visto moltissimi tagli di questo genere, che hanno già conquistato tutti.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: