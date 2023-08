Quali sono le 10 creme viso antirughe economiche che sono amate anche dalle star? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Le migliori creme viso antirughe economiche amate dalle star

Al fine di prevenire la comparsa delle rughe è bene applicare, mattino e sera, una crema antirughe. A volte si pensa che più il prodotto costa più è performante, in realtà non è sempre così. Ci sono infatti diverse creme viso antirughe che non hanno costi eccessivi e che sono amate e usate anche dalle star, e che si possono trovare in farmacia ma anche al supermercato. Basta pensare a CeraVe, amatissima ad esempio da Selena Gomez ed Emma Chamberlain, oppure l’Aquaphor di Eucerin, un balsamo utilizzato ad esempio da Beyoncé, Hailey Bieber, Nicole Kidman e Meghan Markle. Vediamo quindi adesso insieme quali sono le migliori creme viso antirughe economiche amate dalle star:

CeraVe – Crema idratante: crema in grado di mantenere l’idratazione per l’intera giornata anche sulle pelli secche e molto secche e ripara inoltre la barriera protettiva della pelle. Su Amazon la potete trovare a 9,25 euro nel formato da 177ml. Eucerin Aquaphor: crema che protegge e dona sollievo a pelli secche e danneggiate. Questa crema è anche la più consigliata dopo i trattamenti estetici. Potete trovarla su Amazon al costo di 10,50 euro. The Inkey List: crema idratante a base di vitamine B, C ed E, ripara la barriera cutanea senza ungere. Potete trovarla su Amazon al costo di 6,71 euro. The Ordinary – Natural Moisturizing Factors + HA: crema con ceramidi, amminoacidi e acido ialuronico, dona protezione duratura alla pelle. Potete trovarla su pinalli.it al costo di 6,90 euro. L’Oreal Paris – Tripla Attiva Pelli Secche-Sensibili Dermo Expertise: ottima crema contro i raggi UV e l’inquinamento, la pelle appare inoltre più giovane e idratata. Potete trovarla su pinalli.it al costo di 6,33 euro. Vichy, Aqualia: a base di acqua termale è perfetta per le pelli grasse. Idrata e non unge. La potete trovare su redcare.it al costo di 9,89 euro. Cien, Q10 Night Cream: crema per trattamento notturno a base di Q10 che ristruttura la pelle. La potete trovare su Amazon al costo di 8,98 euro. Dermolab Crema Viso Gel Ultra Idratante 72 H: crema per pelli normali e miste con un pool di acidi ialuronici per un’idratazione multilivello. La potete trovare su Amazon al costo di 6,76 euro. Olay/Olaz Anti-Rughe Tonifica e Rassoda: crema ideale per prevenire i segni dell’età. La potete trovare su Amazon al costo di 9,89 euro. Garnier, Crema Viso Idratante Opacizzante Skin Active: a base di tè verde opacizza senza però appesantire. Per pelli miste e grasse. La potete trovare su pinalli.it al costo di 5,77 euro.

Perché è importante mettere la crema antirughe?

Le creme antirughe sono prodotti cosmetici che mirano a prevenire i segni del tempo. Queste creme contengono elementi che aiutano a idratare la pelle, la nutrono e stimolano la produzione di collagene al fine di migliorare l’elasticità e la compattezza della pelle. Al fine di prevenire le rughe è importante cominciare presto a utilizzare le creme antirughe e non quando le rughe cominciano a comparire.