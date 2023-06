“Il miglio verde” è un film famosissimo del 1999 tratto dal romanzo di Stephen King. Questo film è tratto da una storia vera? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Il miglio verde è tratto da una storia vera? La spiegazione del film

“Il miglio verde” è un film del 1999 diretto da Frank Darabont e basato sul romanzo dello scrittore Stephen King. Nonostante sia uscito ben 24 anni fa, questo film è ancora oggi uno dei più apprezzati e conosciuti, è difficile trovare qualcuno che ancora non abbia visto questo film. Straziante, commovente, “Il miglio verde” è una vera e propria pietra miliare della storia del cinema. Dopo aver visto questo film viene spontanea una domanda, sarà tratto da una storia vera o no? Scopriamolo insieme.

La risposta alla domanda è sì, il film “Il miglio verde” è tratto da una storia vera. Stephen King infatti, scrivendo il libro, ha preso spunto da una terribile storia vera. Siamo nel 1943, quando Geroge Stinney Jr., un ragazzo di colore di appena 14 anni, è stato ingiustamente condannato a morte per l’omicidio di due bambine di 7 e 11 anni. George è stata inoltre la persona più giovane a essere condannata a morte negli Stati Uniti. Il ragazzo nel corso del processo ha sempre dichiarato la sua innocenza, processo tra l’altro durato solamente due ore dieci minuti, senza che George potesse avvalersi di un avvocato difensore. Stinney prima di essere giustiziato è rimasto in cella per 81 giorni, senza poter vedere i genitori, i quali non hanno neppure potuto partecipare al processo. Circa 70 anni dopo, un avvocato della Carolina del Sud, ha dimostrato l’innocenza di George Stinney. Per dimostrarlo è bastato all’avvocato il confrontare il peso dell’arma utilizzata per compiere gli omicidi, ovvero una trave di 19kg, con il peso di George. Il giovane non era infatti alto e forte abbastanza per poter sollevare quella trave. Oggi il caso di George Stinney è ricordato come uno dei più atroci e agghiaccianti casi di razzismo nella storia degli Stati Uniti.

Il miglio verde: il film tratto dalla storia vera

Il film “Il miglio verde” è stato quindi tratto da una storia vera, la storia di George Stinney. Nel film invece il detenuto nero è John Coffey, interpretato dal compianto attore statunitense Michael Clarke Duncan, condannato a morte ingiustamente per lo stupro e l’omicidio di due bambine, Cora e Kate Detterick. Nel corso del film si scopre che John ha dei poteri soprannaturali che utilizza per estirpare il male dai corpi delle persone, salvandole ad esempio da malattie incurabili. Mentre è in carcere in attesa dell’esecuzione, John lega con il capo guardia carceraria, Paul Edgecombe, interpretato da Tom Hanks. John riesce attraverso i suoi poteri a far vedere a Paul come sono andate realmente le cose e chi ha ucciso realmente le bambine. Paul però non può fare nulla per scagionarlo poiché non ha prove materiali che dimostrino l’innocenza dell’uomo, così John viene giustiziato. Questo è uno di quei film da vedere almeno una volta nella vita, un film che fa davvero riflettere sull’odio razziale e sui pregiudizi.