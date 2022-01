A circa una settimana dall’annuncio della separazione da Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker ha presentato nelle sue Instagram Stories il nuovo “maschio di casa”.

Michelle Hunziker presenta il “nuovo maschio di casa” nelle Instagram Stories

È passata poco più di una settimana dall’addio a Tomaso Trussardi eppure, nella giornata di martedì 25 gennaio, Michelle Hunziker ha presentato ai fan il nuovo “maschio di casa”.

Nelle sue Instagram Stories, infatti, la showgirl ha postato uno scatto in cui appare divertita e sorridente mentre tiene tra le braccia un bambolotto che indossa una tutina azzurra e una cuffietta coordinata. A corredo della foto, Michelle Hunziker ha scritto il seguente commento: “Grazie alla Follesa per aver pensato al fatto che non ho un maschietto”.

Michelle Hunziker presenta il “nuovo maschio di casa”: il regalo di Katia Follesa

Il riferimento è al fatto che, dopo la separazione da Trussardi, la showgirl è circondata esclusivamente da femmine ossia dalle tre figlie Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste. Per questo motivo, Katia Follesa ha deciso di “colmare il vuoto” lasciato, donando alla donna l’emblematico bambolotto.

Katia Follesa è nota per la sua comicità e per la sua capacità di non prendersi mai troppo sul serio.

A questo proposito, nel corso di un’intervista rilasciata a Il Messaggero nei mesi scorsi, la donna aveva dichiarato: “Mi sono sempre presa in giro per il mio aspetto fisico, con autoironia: io e Valeria Graci siamo state la prima coppia di donne a parodiare Miss Italia, in costume davanti a 2.500 persone”.

Michelle Hunziker presenta il “nuovo maschio di casa”: l’autoironia della showgirl

L’autoironia, tuttavia, non rappresenta soltanto una dote di Katia Follesa ma è condivisa anche da Michelle Hunziker che, nello scatto postato, appare particolarmente divertita per l’inaspettato e apprezzato regalo ricevuto. Il gesto della Follesa, infatti, sembra portare una ventata di spensieratezza e allegria in quello che è certamente un momento non facile da vivere per la showgirl.