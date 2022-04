Correva l’anno 1995. La tecnologia di internet era solo agli albori, d’estate l’Italia ballava al ritmo delle hit del Festivalbar e gruppi come Spice Girls e Backstreet Boys mandavano in visibilio i ragazzi dell’epoca. Questo è stato però anche l’anno in cui una giovanissima Michelle Hunziker ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo.

La conduttrice ha condiviso infatti sui social un video molto speciale ossia quello del primo provino a Cologno Monzese: “Sognavo di farcela”, ha scritto su Instagram.

Michelle Hunziker condivide il video del primo provino: da allora molte cose sono cambiate

Guardando le immagini del provino la prima cosa che notiamo è che Michelle Hunziker ha fin da subito mostrato quelle caratteristiche che, ancora oggi, la rendono amatissima tra il pubblico. Michelle nel 1995 aveva solo 18 anni.

Eppure, nonostante fosse così giovane, sognava in grande. Non sapeva che di lì a poco la sua vita sarebbe cambiata per sempre.

Alla fine del video possiamo leggere una frase che sa di speranza: “Fate attenzione a ciò che desiderate. Anche quello che sembra impossibile potrebbe avverarsi”.

La conduttrice: “C’erano momenti in cui volevo scappare dal dolore”

In accompagnamento al video Michelle Hunziker ha scritto un lungo post. La conduttrice ha ricordato molti aspetti legati al suo passato.

Non solo l’infanzia in Svizzera, ma anche i problemi vissuti in famiglia e poi c’era la voglia di sognare, nella speranza che qualcosa di straordinario potesse accadere:

“Se penso alla mia infanzia, a dove sono nata e cresciuta, ai monti e alla mia minuscola cameretta in Svizzera nella quale spesso mi trovavo a guardare fuori dalla finestra sognando qualcosa di straordinario per me… non sapevo cosa potesse essere, ma c’erano momenti in cui volevo scappare lontano dal dolore, dalle urla nel salotto, dalla disperazione della mia mamma che affrontava il papà con il suo problema dell’alcool.

Io guardavo fuori e la mia mente non conosceva limiti… sognavo… sognavo di farcela, di potermi occupare della mia famiglia e renderli tutti orgogliosi di me e felici. Non importa quanto sembrino impossibili i vostri sogni, da dove venite e in che condizione siete attualmente, fate volare alte le vostre aspirazioni, non bloccate MAI voi stessi nel sognare con il cuore qualcosa di straordinario… perché potrebbe avverarsi”.