Michelle Hunziker è tornata a sedurre i fan dei social con uno scatto bollente che ha fatto il pieno di like.

Michelle Hunziker: la foto bollente

Dopo l’addio a Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker è tornata più carica che mai alla guida di Striscia la Notizia e si vocifera anche che al suo fianco – nella vita privata – sia spuntato un nuovo fidanzato, ossia il chirurgo dei vip Giovanni Angiolini.

La questione non ha ancora ricevuto conferma da parte della showgirl, anche se quel che è certo è che Angiolini non perde occasione per metterle dei like sui social, così come accaduto per uno dei suoi ultimi scatti. Nella foto Michelle Hunziker sfoggia un top semitrasparente e dalla profonda scollatura che, ovviamente, non ha mancato di attirare l’attenzione dei fan.

La vita privata

Per la showgirl si tratta di un periodo piuttosto difficile: lei e Tomaso Trussardi si sono detti addio dopo 10 anni d’amore e la nascita di due figlie, Sole e Celeste, rimaste a vivere insieme a lei a Milano.

Lei e l’ex marito hanno dichiarato di voler mantenere i rapporti amichevoli per il bene delle due figlie e, già alcuni mesi dopo l’addio, hanno iniziato a circolare voci riguardanti la presunta liaison tra la showgirl e Giovanni Angiolini (che però si conoscerebbero da già due anni e non hanno confermato né smentito le voci in circolazione). La questione avrà ulteriori sviluppi? In tanti tra i fan di Michelle Hunziker sperano di saperne presto di più, ma la showgirl continua a mantenere il massimo riserbo.