Michele Esposito, 22enne casertano, entra a far parte della ventunesima edizione di Amici per volere di Alessandra Celentano. Riuscendo dopo sfide e prove a qualificarsi per il serale. Scopriamo qualcosa in più sul ballerino di Amici21!

Chi è Michele Esposito

Michele Esposito, nasce a Teverola in provincia di Caserta, classe 2000. Appassionato fin da piccolo di danza, all’età di 11 anni si trasferisce a Zurigo entrando a far parte dell’Accademia di Danza, rimanendo per 6 anni. Alla fine di questo suo percorso accademico, Michele inizia a farsi notare vincendo diversi premi e riconoscimenti. Dopo decide di trasferirsi ad Amsterdam dove entra a far parte della compagnia nazionale. A febbraio 2020 a causa del covid, Michele decide di tornare in Italia e decide di mettersi alla prova con una nuova esperienza partecipando alle selezioni di Amici.

Viene notato da Alessandra Celentano che decide di dargli un banco e ed entra a far parte definitivamente della ventunesima edizione di Amici. Non abbiamo molte notizie relative alla sua vita privata ma sul suo profilo Instagram, Michele condivide momenti felici non solo della sua vita ma anche dei suoi allenamenti e spettacoli teatrali.

Amici 2022, il serale

A febbraio del 2022 si qualifica e accede al serale di Amici nella squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Anche quest’anno il format composto da 9 puntate è diretto da Maria de Filippi. Gli allievi che accedono al serale sono 18 e sono stati divisi all’interno delle tre squadre. La prima composta da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi; la seconda da Anna Pettinelli e Veronica Peparini; terza e ultima da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. In giuria quest’anno torna Stefano De Martino insieme a Stash e ad Emanuele Filiberto Di Savoia. Il direttore artistico del serale è Stephane Jarny.

Curiosità