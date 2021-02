La canzone, uno dei più grandi successi di Luigi Tenco, è stata riproposta più volte da diversi artisti italiani, tra i quali la vincitrice della diciannovesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi Gaia Gozzi nella serata delle cover di Sanremo 2021: di seguito l’analisi del testo, del significato e delle frasi più importanti di “Mi sono innamorato di te”.

“Mi sono innamorato di te”: il testo

Mi sono innamorato di te

Perché non avevo niente da fare

Il giorno volevo qualcuno da incontrare

La notte volevo qualcosa da sognare

Mi sono innamorato di te

Perché non potevo più stare solo

Il giorno volevo parlare dei miei sogni

La notte parlare d’amore

Ed ora che avrei mille cose da fare

Io sento i miei sogni svanire

Ma non so più pensare

A nient’altro che a te

Mi sono innamorato di te

E adesso non so neppur’io cosa fare

Il giorno mi pento d’averti incontrata

La notte ti vengo a cercare

Il significato e le frasi più eloquenti

All’inizio della canzone Tenco rappresenta l’innamoramento del narratore del pezzo verso una donna come una scappatoia dalla monotonia e dalla noia della vita quotidiana (“Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare”). Col progredire del brano, però, il protagonista sembra sviluppare un sentimento sincero nei confronti della sua amata (“Ma non so più pensare a nient’altro che a te”), che culmina con il narratore della canzone che va a cercare, di notte, l’oggetto del suo struggimento.

Nelle parole dell’autore stesso, il brano sarebbe potuto passare come una bestemmia in un Paese tradizionalista come l’Italia del 1962, anche se lo scopo di Luigi Tenco era solamente quello di mostrare il sincero sentimento del protagonista del brano che passa da semplice noia a vero e proprio amore, il tutto avvolto da un’aria di tenerezza.