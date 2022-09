Metti la nonna in freezer: trama e cast

Metti la nonna in freezer andrà in onda questa sera, lunedì 5 settembre, in prima serata su Rai 1.

Metti la nonna in freezer: la trama del film con Fabio De Luigi e Miriam Leone

Questa sera, lunedì 5 settembre 2022, in prima serata su Rai 1, andrà in onda il film italiano Metti la nonna in freezer. Si tratta di una pellicola di Giancarlo Fontana e Giuseppe G.Stasi. Ad interpretare i protagonisti sono gli attori Fabio De Luigi e Miriam Leone. Il film, della durata di 103 minuti, è adatto a tutta la famiglia. Una commedia ironica, divertente, e condita da black humor. Il film Metti la nonna in freezer non è tratto direttamente da una storia vera, ma si tratta di una pellicola nata in un periodo in cui si parlava spesso di casi di anziani messi in freezer dopo la loro morte, per permettere ai parenti di continuare ad usufruire della loro pensione.

Un fatto di cronaca triste e macabro, che ha ispirato questa commedia. Gli sceneggiatori e i registi hanno deciso di parlarne in modo ironico, con un black humor che è stato apprezzato dal pubblico.

La protagonista femminile si chiama Claudia e vanta un credito nei confronti dello Stato, anche se non riesce a farsi pagare. Per evitare la bancarotta, insieme alle sue amiche e colleghe Rossana e Margie, decide di nascondere e conservare il cadavere della nonna, Birgit, nel freezer.

Apparentemente il piano sembra molto semplice. Lo scopo è quello di incassare la sua pensione fino a quando lo Stato le saldi finalmente quanto le è dovuto. In realtà, però, le cose iniziano a complicarsi, quando nella vita di Claudia arriva Simone, un maresciallo della Guardia di Finanza che si innamora di lei. L’uomo viene convinto dai colleghi, che vogliono liberarsi di lui per poter lavorare meno, a frequentare Claudia. Lui inizia subito a corteggiarla, ma lei non ne vuole sapere, però non vuole neanche farlo insospettire. Così, insieme alle sue inseparabili amiche, escogita un piano per tenere nascosta la verità sul corpo della nonna tenuto in freezer.

Metti la nonna in freezer: il cast

Il cast completo del film Metti la nonna in freezer è formato da:

Fabio De Luigi – Simone Recchia;

– Simone Recchia; Miriam Leone – Claudia Maria Lusi;

– Claudia Maria Lusi; Barbara Bouchet – nonna Birgit;

– nonna Birgit; Maurizio Lombardi – Rambaudo;

– Rambaudo; Francesco Di Leva – Gennaro;

– Gennaro; Lucia Ocone – Rossana;

– Rossana; Marina Rocco – Margie;

– Margie; Eros Pagni – Augusto;

– Augusto; Carlo De Ruggieri – Palumbo;

– Palumbo; Susy Laude – Marta;

– Marta; Giovanni Esposito – politico corrotto;

– politico corrotto; Paolo Bessegato – generale, padre di Rambaudo;

– generale, padre di Rambaudo; Nando Irene – Giorgio Lavecchia, latitante.

Metti la nonna in freezer: curiosità del film

Le riprese del film sono avvenute nell’estate del 2017 a Roma, in un periodo in cui purtroppo accadevano diversi casi di persone che nascondevano i corpi di persone anziane decedute per incassare la pensione. Per Miriam Leone è stata l’ottava prova al cinema, per una carriera di grande successo. Fabio De Luigi era reduce dal grande successo di Aspirante vedovo e dal suo esordio alla regia con Tiramisù. Per i registi Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi questo film è stato il debutto alla regia cinematografica.