Allerta maltempo per venerdì 29 luglio: bollino giallo dalla Protezione Civile a causa di possibili forti temporali in quattro regioni del Nord Italia.

Continua l’ondata di maltempo sull’Italia. Anche per la giornata di domani, venerdì 29 luglio, è stata lanciata un’allerta meteo gialla dalla Protezione Civile in quattro regioni: rischio temporali e idrogeologico in settori di Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto.

Una nuova perturbazione proveniente dall’Atlantico raggiungerà la Penisola portando piogge e temporali sulle regioni settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate e forti raffiche di vento.

Le previsioni meteo del 29 luglio sul resto dell’Italia

Come predetto, sul sito web della Protezione Civile è disponibile il bollettino di criticità per la giornata di domani, venerdì 29 luglio.

Diramata allerta meteo gialla nei seguenti settori di Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto.

Per quanto riguarda il resto dell’Italia, invece, sono previste possibili precipitazioni anche sui rilievi centrali. Tempo più stabile e soleggiato invece sul resto d’Italia. Per quanto riguarda il caldo, avremo temperature in lieve diminuzione al Nord.