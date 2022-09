Mercedesz Henger sembra aver definitivamente archiviato la fine della sua amicizia speciale con Edoardo Tavassi. Secondo indiscrezioni ci sarebbe un nuovo amore al suo fianco.

Mercedesz Henger: il nuovo fidanzato

Secondo indiscrezioni Mercedesz Henger sarebbe fidanzata con un ragazzo di nome Cristian, conosciuto durante le sue vacanze a Sharm El Sheik.

L’indiscrezione è diventata rapidamente virale in rete, ma per ora la figlia di Eva Henger non l’ha confermata né smentita. Solo un paio di mesi fa Mercedesz è stata una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi, dove è sembrata più innamorata che mai di Edoardo Tavassi.

La storia tra i due si è conclusa in un nulla di fatto quando il fratello di Guendalina ha compreso di non potersi fidare di Mercedesz.

Il chiarimento

Una volta rientrata in Italia la figlia di Eva Henger ha svelato di essersi chiarita con Edoardo Tavassi. Nonostante il suo interessamento verso il naufrago fosse evidente all’Isola dei Famosi, Mercedesz ha manifestato la volontà di non frequentarlo. “Mi è dispiaciuto perché sono sempre stata sincera, anche troppo credo. Mi conveniva nascondere i miei sentimenti perché così passavo meno per falsa”, aveva confessato Mercedesz, e ancora: “Ci siamo sentiti e abbiamo chiarito alcune cose.

C’è stato un misunderstanding ma ora tra noi ci sono ottimi rapporti”.